La Ponferradina gana 0-1 en tierras vascas ante el Eibar y sigue creciendo

El Eibar volvió a sentir en Ipurua el aliento y los gritos de su afición, después de año y medio de pandemia, pero el apoyo de más de 800 espectadores fue inútil para lograr la victoria, que sí se llevó una Ponferradina más efectiva gracias al solitario gol de Naranjo en la segunda parte, que le mantiene en lo más alto de la tabla.

Los armeros empiezan la temporada en Segunda como acabaron la de Primera, con derrota en su campo. El año pasado sólo pudieron ganar dos partidos en Ipurua y la tónica se mantiene de momento en la Liga Smartbank.

El partido comenzó con intensidad y con dos equipos luchadores y que no renunciaban al cuerpo a cuerpo. El Eibar trató pronto de llevar la iniciativa, pero la Ponferradina no le quiso dar ninguna opción de adueñarse del campo y salió sin complejos y sin tener en cuenta que el conjunto armero no solo jugaba en su terreno, sino que es un equipo recién descendido de Primera. Sorpresa en la alineación inicial del Eibar, ya que Cantero ocupó el puesto de portero que venía ostentando Yoel Rodríguez.

Poco a poco el Eibar trató de hacerse con el dominio y en ello jugó un papel importante la movilidad de uno de sus más recientes fichajes, el francoargelino Yanis Rahmani, que trajo en jaque a la defensa berciana. Una labor de desgaste sorda pero intensa. Atrás la brega de Tejero era fundamental para contener las ofensivas de la Ponferradina, conducidas muchas de ellas por Ojeda.

Una jugada iniciada por Corpas con un remate a los pies de Rahmani, que cortó la defensa, fue el primer aviso claro de los locales. Rahmani volvió a llevar el peligro poco después con un tiro a las manos de Abedzadeh. El Eibar apretó y de nuevo un tiro de Stoichkov encogió los ánimos de la Ponferradina. El Eibar se asentaba en el terreno y dejaba cada vez más claro que quería ir a por el triunfo. Al filo del descanso un cabezazo de Ojeda salió ligeramente alto en lo que fue la ocasión más clara para los visitantes de este período.

A los pocos minutos de comenzar la segunda mitad, el árbitro Moreno Aragón anuló un gol de Blanco Leschuk por entender que había existido una falta previa de dicho jugador, tras revisar la jugada en el VAR. Fue un duro golpe para un Eibar que no acertaba a plasmar su dominio en el marcador. No se arredraron los locales que pudieron adelantarse con un tiro lejano de Tejero. Pero fue la Ponferradina, la que aprovechó un fallo defensivo del Eibar para adelantarse en el tanteador en el minuto 57 por medio de un tiro muy bien colocado de Naranjo.

Intentó replicar pronto el Eibar con un disparo de Leschuk que detuvo bien el guardameta visitante. La expulsión en el minuto 68 de Pascanu por una entrada por detrás a Corpas dio un respiro al Eibar. En la siguiente jugada un cabezazo de Leschuk pegó en el larguero. Los armeros intensificaron su ataque intentando aprovechar su superioridad numérica, pero la Ponferradina era consciente de que el reloj corría a su favor y se defendió con orden.

Al Eibar se le acababan las ideas, pero Fran Sol las reactivó con el tiempo reglamentario ya cumplido con un buen cabezazo que detuvo Abedzadeh y luego fue Leschuk el que cabeceó y la jugada acabó con una nueva parada del guardameta iraní, que cuajó una actuación impecable. La Ponferradina aguantó el resultado hasta el final y rentabilizó su gol, que defendió con uñas y dientes a pesar de estar durante casi media hora con un jugador menos en el campo.

Ficha Técnica:

0- Eibar: Cantero, Tejero, Venancio, Arbilla (Toño, m. 70), Glauder, Atienza (Sielva, m. 70), Javi Muñoz, Corpas, Stoichkov (Aketxe, m. 81), Rahmani (Fran Sol, m. 64), Blanco Leschuk.

1- Ponferradina: Abedzadeh, Iván Rodríguez (Paris, m. 64), Copete, Amo, Pascanu, Ríos, Ojeda (Pujol, m. 87), Morán (Saverio, m.64), Naranjo (Agus Medina, m.64), Espiau, Yuri (Saul, m. 69).

Gol: 0-1, m.57: Naranjo

Árbitro: Álvaro Moreno (Comité Andaluz). Amonestó en el minuto 53 a Blanco Leschuk y en el 57 a Arbilla del Eibar y a Naranjo de la Ponferradina. Expulsó en el minuto 68 a Pascanu de la Ponferradina por tarjeta roja directa y amonestó en ese mismo minuto a Javi Muñoz del Eibar. En el 73 mostró una tarjeta roja a un miembro del cuerpo técnico del Eibar y en el 77 amonestó a Sielva del Eibar. En el minuto 87 sacó la tarjeta amarilla al entrenador de la Ponfe, Jon Pérez Bolo.

Incidencias: Tras casi año y medio sin público la afición volvió a Ipurua. Un total de 820 espectadores ocuparon las gradas del estadio armero, según el cupo del 20 % de aforo establecido por el Gobierno Vasco para los campos de fútbol de Euskadi y animaron con ganas al Eibar.