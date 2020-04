La plantilla del Racing no quiere someterse a los test de coronavirus de LaLiga

La primera plantilla del Racing de Santander, junto al cuerpo técnico y director deportivo, comunicaron este jueves que no ven "apropiado" que el fútbol profesional acapare test del COVID-19 "cuando no hay suficientes" para sanitarios y demás personas que combaten la crisis en primera línea.

"No nos parece apropiado que vayamos a someternos al test del COVID-19 cuando no hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar esta epidemia, especialmente para los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, farmacéuticos, trabajadores de supermercados y transportistas. No obstante, si tenemos la obligación de realizarlos nos someteremos a ellos parra no perjudicar a nuestro club", dice el comunicado.

La idea de LaLiga sería que los test comenzaran la semana que viene y que se repitieran cada tres días, según desveló el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, una medida que tendría que tener el visto bueno de Sanidad, que controla también los test privados.

Para el Racing el fútbol pasa a segundo plano. "Nuestra prioridad es disputar los 11 partidos que restan de Segunda División para tratar de conseguir la permanencia en el terreno de juego, pero queremos hacerlo cuando no suponga ningún riesgo ni para nuestra salud ni para la de nuestras familias", dice la nota.

"Actualmente, con más de 22.000 muertos en España y 400 fallecidos en la jornada de hoy, pensamos que el fútbol debe quedar en segundo plano. Esta declaración no se debe a nuestra situación clasificatoria, pues desconocemos en qué lugar quedaría el Racing en caso de no jugar los encuentros restantes", añade.

El Racing recuerda que el Ministerio de Sanidad es quien tiene que poner los plazos. "Para fijar la vuelta a los entrenamientos y a la propia competición es preciso someterse al criterio del Ministerio de Sanidad. Entendemos que los autorizarán cuando el desempeño de los mismos pueda desarrollarse de forma segura, pues el fútbol no se trata de una actividad esencial y por sus características obliga a un continuo contacto", termina.