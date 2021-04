Paris Adot vio el partido ante el Lugo "siempre controlado"

El lateral de la Deportiva Ponferradina Paris Adot ha explicado en comparecencia telemática que vio el último partido ante el CD Lugo (2-0) "siempre controlado, aunque ayudó el encarrilarlo pronto".

El autor del tanto que abría la victoria berciana relató su acción en el minuto 10 como un gol donde se limitó a "acompañar la jugada". "Con la inercia de correr no me paré y al ver que el balón iba hacia atrás de la defensa, apreté y llegué antes para rematar", señala.

Era el segundo tanto de la temporada para el jugador navarro después del que anotó en la tercera jornada de liga a finales de septiembre ante el Rayo Vallecano, para cerrar la goleada (3-0) con un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

Adot reconoció que la "mala dinámica" en la que llegaba su rival les pudo pasar factura psicológicamente al encajar tan pronto el primer tanto y eso permitió que el encuentro se les pusiera "de cara", para que después lo cerrara en el tramo final el capitán Yuri de Souza con el undécimo tanto de la temporada del veterano delantero brasileño.

De sus cualidades realizadoras no tienen duda sus compañeros como afirmó el lateral derecho "porque cuando se ve históricamente lo que ha hecho ya no sorprende, porque sabemos que va a meter muchos goles y lo sigue demostrando año tras año con sus cifras".

Una vez alcanzados con el triunfo ante el conjunto lucense los 53 puntos, el objetivo de la permanencia, según Adot, ya está cumplido y "a partir de ahora no hay que volverse locos y seguir con la misma ilusión y ambición para ganar los máximos partidos posibles y quedar en la mejor posición".

En lo que no quiso entrar el jugador deportivista es en la idoneidad o no de los rivales que les esperan en las últimas seis jornadas de LaLiga SmartBank "porque pensar a largo plazo no vale para nada y si hay alguien que vea un partido fácil en Segunda que lo traigan y me lo diga, porque no se gana fácil a nadie".

Lo que sí confía es en romper la trayectoria de las visitas a su próximo rival, UD Las Palmas al que nunca han vencido a domicilio "e intentar quitar este dato" frente a un equipo del que destacó su capacidad goleadora y su criterio con el balón.