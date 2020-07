Pablo Hernández, uno más en el proyecto del CB Ciudad de Ponferrada

Pablo Hernández es la nueva incorporación del CB Ciudad de Ponferrada y así lo ha hecho oficial este jueves la entidad berciana. Se trata de un joven jugador gallego de 23 años, que llega después de haber vivido una temporada en el Thor AK de Islandia y 4 en Estados Unidos

Esta nueva incorporación llega para reforzar las posiciones de 3 y de 4, con sus 2,00 metros de altura. De esta manera, ya va tomando forma el nuevo proyecto del CB Ciudad de Ponferrada, a día de hoy cuenta con 8 jugadores (Diego Soarez, Luis Ferrando, Joel Kanyinda, Rafa Casanova, Kiko Guillem, Musa Jeng, Dani Manchón y Pablo Hernández).

En cuanto a Pablo, viene de promediar en la Dominos League Islandia, con el Thor AK, 15’1 puntos, 7’6 rebotes y 1’1 asistencia por partido, además de un 57% de acierto en tiros, 48% en tiros de 3 y 79% en tiros libres.

Un jugador que puede destacar tanto por su fortaleza a la hora capturar rebotes, tanto ofensivos como defensivos y también en el término anotador, ya que viene con porcentajes muy interesantes y con una media de puntos de dobles dígitos.

La valoración del entrenador de los blanquiazules, David Barrio, sobre este fichaje es positiva: “Es un jugador preparado para volver a España, después de disfrutar en EEUU y tras una gran temporada en Islandia, es joven, pero con muchas ganas de trabajar y viéndolo como una apuesta real de presente.”

También añadía: “Es un jugador de alternativas, puede jugar por dentro en la posición de 4, pero también puede ir evolucionando a posiciones más exteriores como la de alero. Capacidad de defender agresivo y de correr.”

Por su parte, Pablo Hernández se ha mostrado muy contento de llega a Ponferrada: “He valorado mucho el interés que han mostrado tanto el staff técnico como la directiva. Quería ir a un sitio en el que realmente me quisieran, y aquí eso me lo han transmitido desde el principio. También me ha atraído mucho la manera de jugar de David y su filosofía de trabajo. Soy un jugador al que le gusta trabajar y mejorar, y tengo muchas ganas de empezar este proyecto en el que vamos a crecer juntos.”

Y acerca de las expectativas del jugador de Ames, “expectativas altas. Confianza en el staff técnico y en la filosofía del club. Se presenta un grupo joven, con ambición y con ganas de trabajar y de ganar. Espera grandes momentos en el Lydia Valentín.”

