Laura Méndez, segundo fichaje de CB Bembibre PDM

Empieza a dar sus primeros pasos el remozado proyecto del CB Bembibre PDM, que afronta su novena temporada en la Liga Femenina y su enésima reconstrucción con una apuesta quizá arriesgada por la juventud. En ese proceso de reinvención que afronta cada año, la entidad berciana ha decidido apostar por el talento nacional y ha encontrado una opción de calidad en la joven Laura Méndez, base de 1'75 centímetros de altura que jugó la pasada campaña en Liga Femenina 2 con el filial del Uni Girona y que se une a otra catalana como Anna Palma.

Nacida hace 18 años (21 de octubre de 2001), su trayectoria formativa estuvo vinculada al Club Básquet Femení de su Cerdanyola natal, donde permaneció diez años y llegó a disputar 7 partidos en la segunda categoría del baloncesto femenino español en la temporada 2018-2019. Coincidió en el conjunto del Vallès con una cara conocida en Bembibre, María Gascón, antes de incorporarse en 2019 al GEiEG Uni Girona, donde firmó un primer año notable. No en vano, pese a su juventud, promedió más de 6 puntos y más de 3 rebotes participando una media de 23 minutos en 20 partidos.

Destaca en la trayectoria deportiva de Laura que es internacional en categorías de formación. Aparte de ser campeona de Europa U18 en la modalidad 3×3 en 2019, forma parte de una talentosa generación de jugadoras liderada por la gran sensación de la última Liga Femenina, Raquel Carrera, y en la que ha coincidido con otras como Zoe Hernández, Aina Ayuso o Natalia Rodríguez. En 2019 también participó en los campeonatos continentales en las categorías U18 y U20, en los que el combinado español acabó en quinta posición en ambos casos. También estuvo presente en campeonatos de España con la selección catalana y fue campeona nacional en 2015.

CREE QUE LA EXPERIENCIA "ME SERVIRÁ PARA APRENDER MUCHO"

Con este currículum, Laura se enfrenta a un gran salto en su carrera, un reto muy exigente. Ella, sin embargo, lo asume con optimismo: “Estoy muy ilusionada con dar el salto a la Liga Femenina Endesa, con muchas ganas de empezar a trabajar con mi equipo. Siempre he querido llegar a la máxima categoría y he trabajado cada día para cumplir mi objetivo”, enfatiza la base catalana, que considera que “es una experiencia nueva y me servirá para aprender mucho, ir mejorando y dar pasos adelante como jugadora”.

Para Laura, por tanto, esta nueva etapa es un desafío, pero también un sueño hecho realidad: “Es un lujo poder trabajar con un equipo que confía en lo que puedo aportar al grupo. No creo que haya dado el salto pronto”, aclara la nueva directora de juego del cuadro berciano, que afirma que “esto llega cuando llega. No podía dejar escapar el tren”, subraya la jugadora cerdañolense, que asegura que “ya estamos trabajando y seguiremos haciéndolo para poder llegar de la mejor manera posible”.

CONFÍA "MUCHO" EN EL MÉTODO DE TRABAJO DEL CUERPO TÉCNICO

De hecho, la nueva jugadora del cuadro berciano no ha perdido el tiempo durante este tiempo de confinamiento. “He visto muchos partidos del CB Bembibre PMD durante la última temporada y confío mucho en la forma de trabajar que tiene Pepe Vázquez”, explica la directora de juego de Cerdanyola, que cree, de hecho, que “me puede ir muy bien para seguir creciendo como jugadora y consolidarme en la categoría”.

Asimismo, asegura Méndez que “he tenido la suerte de poder compartir charlas y experiencias con jugadoras como Queralt Casas y Laura Peña y ambas me han dado muchos ánimos y confianza. En estos días de confinamiento he visto muchos partidos de jugadoras que tengo como referentes –Cristina Ouviña y las propias Queralt y Laura Peña, enumera– de cuando tenían mi edad y jugaban en Liga Femenina Endesa, y lo que tengo claro es que para mejorar, hay que enfrentarse y defender a las mejores”, remarca.

SEGURA DE QUE HA TOMADO "LA MEJOR DECISIÓN POSIBLE"

Sobre su nuevo equipo, asegura la base catalana que “sé que es un muy buen club. En él han iniciado su carrera muchas jugadoras jóvenes que actualmente están asentadas en la Liga Femenina”, recuerda Laura, que asegura que “he hablado con Rosó Buch y con María Gascón y me han hablado muy bien del club y de la gente que trabaja en él. Esto aún me ha dado más confianza para reafirmar que he tomado la mejor decisión posible”, certifica.

A ello contribuye, asimismo, las “buenas sensaciones” que, asegura, “me transmite” Pepe [Vázquez], entrenador del equipo rojillo. “Hemos tratado sobre lo que quiere de mí, los conceptos de juego que debo trabajar durante el verano”, explica la directora de juego catalana, que se describe como “una jugadora joven, rápida, capaz de generar juego y a la que le gusta defender. Puedo aportar mucha defensa, juventud, generar diferentes opciones en ataque y buen clima en el grupo”, resume.

PEPE VÁZQUEZ: "ES UNA DE LAS JUGADORAS MÁS IMPORTANTES EN SU POSICIÓN"

Por su parte, su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, reconoce que “Laura puede ser poco conocida para la gente que sigue poco el baloncesto femenino. Sin embargo, es conocida por su experiencia y trayectoria en selecciones nacionales de formación”, aclara el míster de Santiago de Compostela, que considera que “esto viene a confirmar que es una de las jugadoras más importantes en su posición. Es una base pura.”, analiza el técnico de la escuadra berciana, que opina que “es una jugadora muy completa, que penetra bien y con amenaza desde la larga distancia. Buena defensora y con buen físico, puede ayudar en la presión a toda pista”, añade.

Asimismo, Vázquez cree que “más allá de su pasado en selecciones nacionales y autonómicas y de ser importante, demostró en su último equipo que lo ha hecho muy bien no sólo por sus números, sino por lo que transmitió jugando. También entrenó con el primer equipo, un conjunto de primer nivel”, especifica el preparador gallego, que afirma que su incorporación “era un objetivo del club. Tiene futuro, talento y nos va a ayudar”, precisa el adiestrador santiagués, feliz por el fichaje: “Estamos contentos porque encaja en el perfil por ser una jugadora con hambre y ganas de crecer”.

En lo personal, asegura el técnico del equipo del Bierzo Alto que “Laura me ha demostrado que tiene ilusión por formar parte del proyecto, ganas de trabajar para seguir creciendo. Es importante que ese trabajo, ese esfuerzo y esa lucha se lo transmita a los seguidores”, precisa el míster compostelano, que añade que “tiene ganas de que sea un gran año. Tendremos que tener paciencia porque es joven, pero estoy seguro de que lo va a hacer bien”, matiza Vázquez, que considera, además, que “deberá ganar experiencia con el paso del tiempo en la dirección. Ojalá podamos ayudar a que pueda sacar el talento y pueda mostrar el nivel que tiene”, concluye.