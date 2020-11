El central de la Deportiva Ponferradina ha analizado la actualidad del equipo berciano tras el empate 1-1 ante el Málaga. “El equipo siempre quiere ganar, pero estoy contento con la actitud que tuvimos. Supimos reponernos ante la situación que tuvimos en contra. Buscamos la victoria, pero no pudo ser. Cada semana entrenamos y damos lo mejor de nosotros. Si me toca estar en el campo intento dar lo máximo y si me toca estar fuera también. Lo importante es el equipo”.