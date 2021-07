Jorge Martínez, primer refuerzo del CB Ciudad de Ponferrada

El jugador vallisoletano de 24 años, Jorge Martínez llega a la capital berciana para vivir su segunda temporada en LEB Plata, tras su paso por FG La Roda, dónde disputó 28 partidos la pasada temporada, en los que se enfrentó al CB Ciudad de Ponferrada en 2 ocasiones, y dónde realizó una de sus mejores actuaciones de la temporada con 13 puntos y 5 asistencias con 15 de valoración, eso demuestra de lo que puede ser capaz el nuevo jugador de los bercianos.

Jorge Martínez ha realizado una pequeña valoración de su llegada a Ponferrada: “Creo que puede ser muy positivo para mí, es una buena oportunidad para seguir creciendo en la liga y es un club que ha demostrado en los últimos años que está haciendo las cosas bien tanto dentro como fuera del campo. Espero además hacer un buen papel y poder ayudar al equipo”.

Anteriormente pasó por CB La Flecha dónde estuvo 5 temporadas compitiendo a un gran nivel en Liga EBA, para dar el salto posteriormente a LEB Plata.

Además, el nuevo jugador del equipo blanquiazul estuvo en Ponferrada para ayudar a la entidad en los entrenamientos para preparar los segundos encuentros del play off a Liga LEB ante GA Cantabria, debido a las bajas con las que contaba el CDP.

En cuanto a los factores que determinaron su llegada a la entidad ponferradina ha resaltado que “han sido varios factores los que me han hecho decidirme por Ponferrada, por un lado, conozco a David desde hace mucho tiempo y la forma en la que trabaja; además, la semana de post temporada estuve muy a gusto en la ciudad, así como con el club, donde me trataron muy bien y el ambiente que se respiraba en el equipo me sorprendió gratamente”.

Así se define el nuevo jugador de la entidad berciana: “Me gusta tratar de llevar un estilo de juego rápido y atrevido a través de una defensa intensa y de equipo. Pienso que soy un base que puede ayudar al equipo en varios aspectos, me adaptaré a lo que necesite el equipo en cada momento”.

Por su parte, David Barrio, entrenador del CB Ciudad de Ponferrada, valora su llegada en los siguientes términos. “Jorge es un jugador al que conocemos de la temporada pasada de enfrentarnos a él y yo personalmente desde que era benjamín en Valladolid. Después de haber sido muy importante en Liga EBA con La Flecha y de una temporada en LEB Plata, creo que está perfectamente preparado para dar un salto de calidad y de nivel en su juego, para ser una pieza importante en el equipo. Tenemos muchas esperanzas puestas en él”.