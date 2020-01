Ivi López: “Esto para mí es un gran reto”

Ivi López ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador de la Deportiva Ponferradina. Llega cedido por el Levante y en la primera parte del campeonato estuvo en las filas del Huesca. Cabe recordad que ha debutó el pasado sábado en el encuentro que acabó con empate ante el Rayo Vallecano y las sensaciones que dejó fueron muy buenas. “Esto para mí es un gran reto. Quiero demostrarme que puedo jugar en Primera. Cuando llegas a Primera y tienes que bajar a jugar a Segunda te miras al espejo y te preguntas qué has hecho mal. La Ponferradina me he dado una gran oportunidad y estoy muy agradecido por ello. Quiero devolverle la confianza sobre el terreno de juego. Mis primeras sensaciones están siendo positivas. El sábado me encontré muy bien sobre el campo y por cómo me recibió la afición. La pena fue que no pudimos conseguir la victoria. Al final el empate nos supo mal”.

También se refirió sobre el entrenador, Jon Pérez Bolo: “El míster sabe perfectamente como soy y como son mis características. No me gusta esconderme y me deja mucha libertad de movimientos que es lo más me gusta. Quiero hacer jugar al equipo y poder marcar goles. Me encontré muy a gusto con mis nuevos nuevos compañeros. Arriba tenemos gente que le gusta tocar la pelota y eso me favorece mucho”.