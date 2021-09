Diego Raposo, un canterano para el CB Ciudad de Ponferrada

El CB Ciudad de Ponferrada continúa dando valor a la cantera, después de que la temporada pasada debutase Jorge Mateo y también Vova Pietukhov, jugador de la Academia CDP, alternase entre el equipo júnior y el primer equipo.

Actualmente la plantilla cuenta con Jorge Martínez, Dani Manchón, Djesom de Barros, Adam Fravert, Silvano Merlo, Jeffrey Godspower, Pablo Córdoba, Morten Bülow, Guillermo Mulero, Luka Majstorovic y Diego Raposo, como jugadores del primer equipo, Vova Pietukhov continuará alternando entre el equipo júnior y el primer equipo del CDP. Por ahora faltaría una pieza para completar el puzzle blanquiazul.

En esta ocasión se trata de Diego Raposo, el último en dar el salto a LEB Plata de la mano del equipo de toda su vida, que formará parte del Clínica Ponferrada CDP para la temporada 2021/2022.

Así ve Diego el momento en el que le llegó la oportunidad de formar parte del primer equipo: “En el momento en el que me dijeron de pertenecer al primer equipo no lo dude ni un segundo, lo veo como una oportunidad única y una experiencia que no podía dejar pasar. Estoy muy agradecido con Barrio y Ferchi por haber pensado en mí para formar parte de este gran equipo”.

Al equipo puede aportar “muchas ganas y compromiso con el equipo”, y también considera que es “un exterior capaz de hacer bastantes cosas dentro de la pista”.

David Barrio considera que “para el club es muy importante que la cantera se sienta vinculada con el primer equipo y que lo vean como alcanzable”.

También apunta que “el salto hacia LEB Plata es muy difícil, pero nosotros queremos que lo vean como muy posible, ha habido muchos jugadores que han salido de la cantera del CDP hacia otros equipos y otras categorías y queremos seguir dando oportunidades”.

Y por último “la llegada de Diego al primer equipo puede dar un impulso al resto de canteranos, y lo que esperamos es trabajo diario e implicación”.