La Deportiva Ponferradina y el CB Ciudad de Ponferrada repiten descuentos

Dentro de las buenas relaciones existentes entre CB Ciudad de Ponferrada y la Deportiva Ponferradina, ambas entidades han acordado nuevamente mutuos descuentos para el próximo sábado 4 de enero, donde a las 16:00 h. se disputa el partido de Liga SmartBank entre la Ponferradina y Cádiz CF, y a las 18:30 h. será turno para el encuentro de LEB Plata en el pabellón “El Toralín-Lydia Valentín” entre CB Ciudad de Ponferrada y Círculo Gijón Baloncesto.

De esta forma los abonados de la Ponferradina podrán acceder al baloncesto con un descuento del 50 % en el precio de la entrada; la misma medida que podrán disfrutar los socios de CB Ciudad de Ponferrada en el partido de fútbol. Además, se repite la misma medida con los aficionados del CB Bembibre PDM que presenten su carnet en la taquilla.

LLUVIA DE PELUCHES AL DESCANSO A BENEFICIO DE CRUZ ROJA

Dentro de las acciones para este partido, el CB Ciudad de Ponferrada organiza una “lluvia de peluches” durante el descanso a beneficio de la oficina comarcal de Cruz Roja. Con ello se pretende colaborar en unas fechas señaladas como éstas y a las puertas de la festividad de “Reyes Magos”.

Por ello se pide a todos los aficionados que acudan con un peluche al “Toralín- Lydia Valentín” para lanzarlo desde la grada a la pista durante el descanso del encuentro contra Círculo Gijón Baloncesto. Todo aquel que en vez de acudir con un peluche quiera entregar cualquier otro juguete, podrá hacerlo donándolo en la entrada del pabellón.

Además, con la consumición en el bar del pabellón se invitará a una porción de Roscón de Reyes.

PARTIDO CLAVE CONTRA CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO

Aparte de estas medidas, desde CB Ciudad de Ponferrada se quiere hacer un llamamiento a todos los aficionados a acudir a animar desde el minuto 1 a un partido complicado y de gran importancia para medir las aspiraciones reales del equipo en esta primera fase de LEB Plata.

Enfrente está un Círculo Gijón Baloncesto que ahora mismo está a un partido de distancia de los bercianos, por lo que una victoria supondría distanciar en dos encuentros (que serían tres de superar el average particular de 4 puntos) a un rival directo, que ha marcado este partido en rojo para engancharse a la lucha por los puestos que dan acceso al grupo “A1” en la segunda fase. Tanto es así, que acaban de incorporar a todo un ex jugador NBA como el pívot Robert Swift, que regresa al club dónde protagonizó un mediático fichaje hace dos temporadas, llegando a aparecer en una de las entregas de “Informe Robinson” en Movistar Plus.

Más allá de este hecho anecdótico, la llegada del poste americano supone un refuerzo de garantías en el juego interior y una dificultad añadida ante un rival ya de por sí complicado.

REGRESO A LOS ENTRENAMIENTOS CON TOTAL NORMALIDAD

CB Ciudad de Ponferrada ha regresado a los entrenamientos con total normalidad con el objetivo de preparar ya el compromiso del sábado. Únicamente aún no se ha incorporado Joel Tshilumbu, quien se encuentra recuperando de su lesión muscular.

El equipo ha entrenado este lunes 31 de diciembre, volviéndolo a hacer el día de “Año Nuevo” por la tarde y posteriormente en dobles sesiones de trabajo.