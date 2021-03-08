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    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 8-03-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Con Jacobo Casas

    La Deportiva empata ante el Sporting (2-2) en un emocionante partido con declaraciones de Bolo. Además, otros apuntes de lo que ha sido este fin de semana deportivo

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    Deportes COPE Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 18:27

    La Deportiva empata ante el Sporting (2-2) en un emocionante partido con declaraciones de Bolo. Además, otros apuntes de lo que ha sido este fin de semana deportivo.

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.28

    PONFERRADINA 2 SPORTING DE GIJÓN 2

    TERCERA DIVISIÓN G.8 J.20

    ATLÉTICO ASTORGA 2 ATLÉTICO BEMBIBRE 0

    REGIONAL DE AFICIONADOS SUBGRUPO B-1 J. 12

    MOJADOS 0 PONFERRADINA B 3

    LIGA NACIONAL JUVENIL J.18

    PONFERRADINA 1 SUR 0

    REGIONAL FEMENINA J.10

    CD PONFERRADINA FEMENINO 1SANTA MARTA DE TORMES 8

    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.13

    BEMBIBRE FS 2 CD TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE ARÉVALO 8

    BALONCESTO

    LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.20

    ALCOBENDAS 61 CB CIUDAD DE PONFERRADA 69

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