Deportes COPE Bierzo 8-03-2021 de 15:25 a 15:30 horas

La Deportiva empata ante el Sporting (2-2) en un emocionante partido con declaraciones de Bolo. Además, otros apuntes de lo que ha sido este fin de semana deportivo.
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.28
PONFERRADINA 2 SPORTING DE GIJÓN 2
TERCERA DIVISIÓN G.8 J.20
ATLÉTICO ASTORGA 2 ATLÉTICO BEMBIBRE 0
REGIONAL DE AFICIONADOS SUBGRUPO B-1 J. 12
MOJADOS 0 PONFERRADINA B 3
LIGA NACIONAL JUVENIL J.18
PONFERRADINA 1 SUR 0
REGIONAL FEMENINA J.10
CD PONFERRADINA FEMENINO 1SANTA MARTA DE TORMES 8
FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.13
BEMBIBRE FS 2 CD TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE ARÉVALO 8
BALONCESTO
LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.20
ALCOBENDAS 61 CB CIUDAD DE PONFERRADA 69