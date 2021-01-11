Deportes COPE Bierzo 11-01-2021 de 15:25 a 15:30 horas

Previa del Ponferradina - Girona con declaraciones de Pablo Lago. Además, otros apuntes de lo que ha sido el fin de semana deportivo.
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.21
PONFERRADINA - GIRONA - (LUNES, 11 DE ENERO- 21:00 HORAS-ESTADIO EL TORALÍN DE PONFERRADA-A PUERTA CERRADA)
PABLO LAGO
TERCERA DIVISIÓN G.8 J.11
ATLÉTICO BEMBIBRE - PEÑARANDA (APLAZADO POR CASOS DE COVID-19 EN EL CONJUNTO SALMANTINO)
REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO: B J.6
FABERO 0 PONFERRADINA B 4 (Goles de Bolaños (2), Edu y Adrián Chaves)
LIGA NACIONAL JUVENIL G.B3 J.9
PEÑA 1 PONFERRADINA 0 (SÁBADO 15:45 HORAS- CAMPO DE LA PALOMERA EN EL NÚMERO 1)
REGIONAL FEMENINA J. 4
CD FEMENINO PONFERRADINA 2 AT TROBAJO 0
FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.6
BEMBIBRE FS – CISTIERNA(Aplazado al miércoles 13 de enero a las 18:00 horas)
BALONCESTO
LIGA FEMENINA J.20
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE 83 CB BEMBIBRE PDM 80
LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.13
CB CIUDAD DE PONFERRADA - BASKET MADRID (APLAZADO)