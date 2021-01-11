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    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 11-01-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Previa del Ponferradina - Girona con declaraciones de Pablo Lago. Además, otros apuntes de lo que ha sido el fin de semana deportivo.

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    Deportes COPE Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:59

    Previa del Ponferradina - Girona con declaraciones de Pablo Lago. Además, otros apuntes de lo que ha sido el fin de semana deportivo.

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.21

    PONFERRADINA - GIRONA - (LUNES, 11 DE ENERO- 21:00 HORAS-ESTADIO EL TORALÍN DE PONFERRADA-A PUERTA CERRADA)

    PABLO LAGO

    TERCERA DIVISIÓN G.8 J.11

    ATLÉTICO BEMBIBRE - PEÑARANDA (APLAZADO POR CASOS DE COVID-19 EN EL CONJUNTO SALMANTINO)

    REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO: B J.6

    FABERO 0 PONFERRADINA B 4 (Goles de Bolaños (2), Edu y Adrián Chaves)

    LIGA NACIONAL JUVENIL G.B3 J.9

    PEÑA 1 PONFERRADINA 0 (SÁBADO 15:45 HORAS- CAMPO DE LA PALOMERA EN EL NÚMERO 1)

    REGIONAL FEMENINA J. 4

    CD FEMENINO PONFERRADINA 2 AT TROBAJO 0

    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.6

    BEMBIBRE FS – CISTIERNA(Aplazado al miércoles 13 de enero a las 18:00 horas)

    BALONCESTO

    LIGA FEMENINA J.20

    CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE 83 CB BEMBIBRE PDM 80

    LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.13

    CB CIUDAD DE PONFERRADA - BASKET MADRID (APLAZADO)

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