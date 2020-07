Dee Givens, una cañonera para el perímetro del CB Bembibre PDM

Mientras avanza la formación de las plantillas en la Liga Femenina, el CB Bembibre PDM tampoco detiene su trabajo. El club del Bierzo Alto ha conseguido un acuerdo para incorporar para la temporada 2020-2021 a la norteamericana Dee Givens, alero de 185 centímetros que vivirá a las órdenes de Pepe Vázquez su primera experiencia overseas después de jugar en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAAW) con las Lady Toppers de Western Kentucky entre los años 2015 y 2020.

Nacida en Lexington hace 23 años (4 de enero de 1997), dará el salto al baloncesto profesional después de una gran trayectoria formativa que la situó, de hecho, en algunas proyecciones del último Draft de la WNBA. En concreto, en su última temporada promedió más de 16 puntos, 5 rebotes y más de 2 robos en los 29 duelos (28 como titular) que disputó. Durante su etapa universitaria, pese a la lesión que sufrió en el curso 2016-2017, promedió más de un 40% en tiros de campo y más de un 30% en triples.

PEPE VÁZQUEZ: "UNA JUGADORA MUY COMPLETA"

Parece, sin duda, aval suficiente para una jugadora que tendrá gran peso en el equipo de la capital del Bierzo Alto. Su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, asegura, de hecho, que “llega con una buena trayectoria universitaria, siendo la mejor jugadora de su equipo. Siendo líder y asumiendo muchos tiros”, precisa el preparador gallego, que añade que “es una jugadora muy completa, capaz de hacer muchas cosas en la pista. Con buena mano y vertical al aro”, analiza el técnico de Santiago de Compostela, que considera que también destaca por su físico: “Es una jugadora atlética, capaz de defender intensamente y que puede ayudar al rebote. Nos debe aportar en muchos apartados, ya sea liderazgo, puntos, rebotes o defensa”, resume.

Por su parte, Givens se describe como “una jugadora que lo da todo dentro y fuera de la cancha. Juego duro cada segundo del partido, sin importar el marcador”, destaca la alero estadounidense, que considera que “puedo anotar de diferentes maneras, ya sea con el tiro exterior, de dos o penetrando. También puedo ayudar en defensa con robos de balón”, puntualiza la exterior norteamericana, capaz, asegura, de “generar mucho a favor del equipo”.

HAY QUE SER PRUDENTES: "TENDRÁ QUE PASAR UN PERIODO DE ADAPTACIÓN"

Pepe Vázquez, sin embargo, considera que hay que ser prudente y paciente. “En principio, tenemos que ver cómo se adapta”, admite el míster compostelano, que recuerda que “al ser rookie tendrá que pasar un periodo de adaptación” al baloncesto FIBA y más en concreto al español. Confía, no obstante, en una jugadora cuyo perfil es, opina, “similar” al de Julia Gladkova o Brooke Salas. “No es igual, pero también viene a ser importante”, argumenta el preparador de Santiago de Compostela, que añade que “nos debe ayudar en muchos apartados. Se le pedirá que el día que no brille nos ayude a ganar”, subraya el técnico del cuadro berciano, que asegura que “el equipo está por encima de todo”.

Por su parte, Givens asume que “ésta será la primera vez que juego en una liga fuera de Estados Unidos. La experiencia que tuve mientras jugaba en la NCAAW me ayudará mucho con este nuevo desafío debido a la cantidad de talento que hay en Estados Unidos y los diferentes estilos de juego que usan los diferentes equipos”, aclara la exterior de Lexington, que espera que “esta temporada sea una gran experiencia no solo para mí, sino también para mis compañeras de equipo y los seguidores. Esta experiencia me preparará para cosas más grandes para el futuro”, rubrica.

ILUSIÓN COMO "DENOMINADOR COMÚN" DE TODOS LOS FICHAJES

De hecho, ella es feliz porque, afirma, “me gustó hablar con mi entrenador. Creo que tendremos una gran relación durante toda la temporada”, especifica la alero norteamericana, que reconoce que “no sé mucho sobre España. He escuchado grandes cosas”, matiza la nueva exterior del conjunto de la villa del Boeza, que considera que “la Liga Femenina es una de las mejores del mundo. Estoy emocionada por poder disputarla”, enfatiza la alero de Lexington, consciente de que su nuevo equipo afronta “una temporada de reconstrucción. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeras y afrontar esta experiencia”, insiste.

Por su parte, Pepe Vázquez se congratula por la ilusión con la que Givens llega a España: “Es consciente de que tiene una gran oportunidad. Se le abre un escaparate en el que la verá mucha gente”, argumenta el técnico del conjunto bembibrense, que considera que “tiene ganas de hacerlo bien, de firmar un buen año. Tiene ilusión, que es el denominador común de todos los fichajes que hemos realizado”, recuerda el estratega gallego, que cree que “añade ambición y ganas de progresar. Tiene que canalizar todo esto para ayudarnos a ganar anteponiendo el equipo por encima de todo”, puntualiza el preparador del equipo rojillo, satisfecho por sus contactos iniciales: “Es positivo porque tiene ganas de llegar y competir”.