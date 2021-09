Dani Machón renueva con el CB Ciudad de Ponferrada

El joven jugador de 24 años y con amplia experiencia en competiciones FEB seguirá aportando ese punto de calidad al equipo, y tras su primera temporada, en la que aportó 7’5 puntos por encuentro, 2’7 rebotes y 2’2 asistencias con 6’6 de valoración, buscará mejorar esos números y seguir aportando cosas positivas al equipo berciano.

21 partidos fueron los que disputase con una media de casi 20 minutos por encuentro, con además un gran final de temporada dónde en la fase final de playoff mejoró sus términos anotadores con 10 puntos de media y 4’3 rebotes con 9 de valoración en 4 encuentros.

Para David Barrio la renovación de Dani “es muy importante, es un jugador que vino la pasada temporada para ser importante, y esta temporada tendrá que dar un paso al frente y convertirse en uno de los referentes”.

Y también que el trabajo para buscar su renovación comenzó temprano. “Desde el principio se mostró el interés en su continuidad, pero al haber realizado un final de temporada muy bueno, y desde antes de que finalizase la temporada la disposición del club era buscar su continuidad”.

Las primeras palabras de Dani Manchón tras su renovación con el equipo han sido las siguientes. “Es la primera vez que renuevo y juego 2 temporadas seguidas en un mismo equipo, entonces creo que va a ser muy buena y muy beneficiosa para ambos”.

Además, comentaba que “la pasada temporada me sentí muy a gusto, me sentí como en casa. Y mi primera opción para quedarme en Plata iba a ser Ponferrada, y así ha sido. Además, con David y con Fernando he tenido muy buena sintonía durante todo el año”.