CB Ciudad de Ponferrada renueva a Joel Kanyinda

El CB Ciudad de Ponferrada ha renovado una temporada más a Joel Kanyinda. Esto llega tras dos buenas temporadas del joven congoleño, la del ascenso a la Liga LEB Plata y la de la permanencia en la división de bronce del baloncesto masculino nacional. De esta manera cumplirá su cuarto año en la capital berciana, después de llegar en edad de junior, y siendo muy importante en la consecución de todos los éxitos del conjunto berciano.

El jugador sigue con su proceso de recuperación, tras la pubalgia sufrida durante la pasada temporada, y así el equipo muestra su confianza en el jugador, que dará el complemento físico necesario al juego interior berciano. En esta última temporada hasta que la lesión hizo que tuviese que parar, disputó 12 encuentros, promediando 6’3 puntos con un 54’4% de acierto en tiros de campo, 4’3 rebotes y más de 1 tapón por partido.

El entrenador del CB Ciudad de Ponferrada, David Barrio, se ha mostrado muy contento por esta renovación. "Estoy muy importante que Joel siga con nosotros. Hasta la lesión, estaba siendo un jugador importante, durante la pasada temporada, esperamos que esté al 100%, confiamos mucho en su proyección". También ha resaltado que “en las próximas fechas se podrían anunciar nuevas noticias acerca de la confección equipo". De momento el equipo cuenta con 5 jugadores: Diego Soárez, Luis Ferrando, Kiko Guillen, Musa Jeng y Joel Kanyinda.

El jugador se ha mostrado muy feliz. “Me di cuenta que tenía que renovar, cuando no jugaba y toda la gente del club me ayudaban y apoyaban. Cuando me comunicaron que querían renovarme, tenía que decir que sí. El CB Ciudad de Ponferrada no era lo mismo cuando llegué a como es ahora, ha mejorado mucho, me gusta más ahora".