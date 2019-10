CB Ciudad de Ponferrada se conjura para poder conseguir la primera victoria de la temporada

Después de una semana anterior atípica con tres partidos concentrados en ocho días, el equipo berciano ha tenido tiempo de asimilar las cosas, reposarlas, analizarlas y conjurarse para conseguir una primera victoria que se ha resistido hasta la fecha. Cierto es que lo único que importa son los triunfos pero el hecho de que los bercianos hayan competido en todos los encuentros debe ser interpretado como un punto de partida sobre el que construir y creer que los triunfos deben llegar más pronto que tarde.

Y en estas circunstancias vuelve a tocar un desplazamiento complicado, como todos los que nos vamos a encontrar en la competición. El Círculo Gijón llega a este partido con un balance de dos triunfos y dos derrotas, siendo las dos victorias precisamente en casa, de forma agónica en la prórroga contra un Marbella que empezó a “carburar” desde entonces, y la pasada semana de forma más amplia contra Bodega Rioja Vega. Por contra, el equipo perdió en las siempre complicadas canchas de Zornotza-Amorebieta y Azpeitia.

UN CLUB FUNDADO CON EL OBJETIVO DE DEVOLVER EL BALONCESTO DE ÉLITE A GIJÓN

Como bien señala en su cuenta “Twitter” el Círculo Gijón, esta será la primera vez que se enfrentan ambos clubes, aunque no es la primera vez que lo hacen un equipo ponferradino y otro gijonés. Podemos remontarnos a la primera edición de la Liga EBA (temporada 94-95), cuando el JT se enfrentó a un “Trebol Gijón” que ese mismo año logró el ascenso a ACB iniciando la época dorada del baloncesto en esa ciudad con nombres míticos que pasaron por allí como el de Luis Scola.

Pero paralelamente, el JT se enfrentó al Grupo Covadonga y Ciudad de Ponferrada también lo hizo en la fase de ascenso a Liga EBA de Torrelavega del año 2007 y la siguiente campaña precisamente en una EBA, donde los tres últimos años nos hemos enfrentado al otro club de la ciudad, Gijón Básket 2015.

Tanto dicho club como el Círculo Gijón, ambicionan ocupar el lugar en la élite que dejó el desaparecido Gijón Baloncesto. En el caso del Círculo, es un club con muy pocos años de vida, de tal forma que ésta es su tercera campaña de existencia, teniendo claro que quieren llegar a la élite cuanto antes, siendo un proyecto liderado en los despachos y en la pista por su entrenador, Nacho Galán.

El equipo tuvo hace dos años un debut espectacular en Primera División Nacional, dando la campanada del fichaje de Robert Swift, ex jugador NBA que después de haber tocado fondo y pasado por la cárcel, buscaba en Gijón una segunda oportunidad en el baloncesto. Dicho caso fue objeto de gran seguimiento mediático y en él se interesaron programas como “Informe Robinson. Sin embargo, deportivamente el equipo falló después de una temporada inmaculada en el momento menos oportuno: la fase de ascenso a Liga EBA, cayendo en semifinales.

Sin embargo, el club no se dio por vencido y empezó un trabajo en los despachos donde aprovechó la ampliación de LEB Plata a 24 equipos para solicitar una vacante que le fue concedida. En la temporada del debut, el equipo no lo tuvo sencillo y acabó en el séptimo puesto del grupo “A2”, lo le suponía ser el primero de los descendidos a EBA. Y esta circunstancia hizo ver al club que tenía muchas opciones de conseguir una vacante al ser uno de los “primeros reservas”, con lo que casi desde que acabó la pasada campaña se puso a trabajar en la confección de una plantilla para no pasar los mismos apuros.

Hay sensibles diferencias, ya que se ha renunciado a la presencia de jugadores mediáticos como Swift y, en cambio, se ha hecho un bloque más amplio y con las ideas muy claras sobre la filosofía de juego que pretender. Es un equipo joven donde sólo un jugador tiene más de 25 años y este es el alero dominicano Gregorio Adón, posiblemente el más determinante de la plantilla. Lo recordamos porque se formó en la cantera de Marín Peixe Galego y ya en la campaña 2007-08 se enfrentó a Ciudad de Ponferrada siendo aún jugador júnior.

Aparte de Adón, el otro jugador que sobresale en la anotación es el exterior jamaicano Jamal Reynolds y en la batuta destaca la dirección del base Joaquín Portugués, que regresa a España después de un año en la liga sueca, siendo uno de los principales asistentes de la liga. Aparte, Círculo Gijón se ha hecho con los servicios de otro conocido al que nos enfrentamos la pasada temporada como es el escolta Rob Ukawuba.

Por dentro cuentan con un cuarteto de garantías como Carlos Poyatos, Javier Menéndez, el australiano Puondak y el sueco Jädersten.

SEMANA MUY COMPLICADA DE TRABAJO PARA CIUDAD DE PONFERRADA

No ha sido la mejor semana en cuanto a efectivos disponibles para esta semana ya que, por una parte, está ya confirmada la baja de Víctor Pérez toda vez que aún no se ha recuperado del edema óseo que se ocasionó en el pie durante el calentamiento del partido disputado contra CB Marbella y que ya hizo que también fuese baja contra Juaristi ISB.

Por otro lado, son serias dudas dos jugadores de la importancia de Sean McDonell y Kevin Zabo. Los dos llevan varios días en el dique seco y, aunque han viajado, tienen muy complicada su participación en el compromiso contra Círculo Gijón.

Pensando en lo que es el partido propiamente dicho, David Barrio asegura que “tenemos claro que debemos dominar el rebote en la medida de lo posible y el ritmo de partido. Es un equipo que le gusta jugar en carrera con Reynolds y Ukawuba, y hay que intentar sacarles de ese ritmo ya que nuestras opciones de partido pasan por ahí. Necesitamos cuanto antes que llegue esa victoria que mentalmente dé ese puntito extra de confianza a los jugadores”.

El partido se disputa desde las 20:00 horas de este sábado en el pabellón “Presidente Adolfo Suárez”, anteriormente conocido como “La Guía” y que es la principal instalación deportiva que hay en Gijón, situada muy cerca del estadio del fútbol del “Molinón”.