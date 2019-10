El CB Ciudad de Ponferrada busca la reválida

Una vez que el triunfo del pasado sábado ante Bodegas Rioja Vega ha dado una cierta tranquilidad al equipo berciano, toca ahora volver a pensar en la liga y en un nuevo compromiso en el “Lydia Valentín”, en esta ocasión ante un Basket Navarra llamado a hacer cosas importantes, a pesar de que a día de hoy tiene un balance de 3 victorias y otras tantas derrotas.

El equipo bermellón lleva ya varios años siendo el representante pamplonica en el baloncesto profesional, después de otros intentos en las primeras ediciones de la Liga EBA como los del “Señorío de Zuasti” o “Alvecón Maristas”. De hecho, Basket Navarra llegó a ser uno de los clubes asentados plenamente en una LEB Oro a la que busca el regreso, después de quedarse la temporada pasada de meterse en la eliminatoria por el ascenso.

Dicho hecho fue valorado por la junta directiva, que hizo una apuesta clara por la renovación de casi todo el bloque de jugadores. De hecho, sólo hay cuatro nuevos efectivos, quedando la plantilla cerrada ya en el mes de junio, cuando varios equipos aún no habían formalizado operación alguna.

Para el técnico de Ciudad de Ponferrada, Navarra “es uno de los equipos que mejor basket juega de la liga. Es una ventaja para ellos que la mayoría del bloque de la temporada pasada renovado, debido a que casi todos se conocen bien y no han tenido que ‘empezar de cero’. Además, es uno de los equipos punteros de la categoría”.

Los pamplonicas comenzaron fuertes la temporada, imponiéndose en Algeciras y venciendo de forma contundente ante UBU Tizona. Sin embargo, llegaron tres derrotas consecutivas en Amorebieta ante Zornotza, la sorpresa en casa contra Marbella y de nuevo fuera, en casa del líder, Juaristi ISB. Basket Navarra puso fin a esa mala racha el pasado fin de semana ganando por diez puntos al Círculo Gijón Básket y vendrán a Ponferrada con la motivación de querer reafirmarse y no descolgarse de la cabeza excesivamente.

UNA PLANTILLA CON MUCHO TALENTO

No hace falta ser un experto para darse cuenta a primera vista de la relevancia de uno de los nombres: Edu Hernández Sonseca. De sobra es conocida su amplia trayectoria en equipos ACB como el Real Madrid, Baskonia, Joventut de Badalona, etc. Además de haber jugado con la selección española, recordando que fue el último descarte (en detrimento de Marc Gasol) del equipo que fue campeón del mundo en 2006. A sus 36 años apura sus últimos cartuchos como profesional en Navarra.

El madrileño es una de las referencias en el juego interior junto a Charlie Wilson, pero no la única de un equipo que tiene una gran profundidad de banquillo. El timón es para el base americano William Thomas, quien se destapó la pasada temporada en Estela y que ahora también está rindiendo a gran nivel. Según David Barrio “es uno de los mejores generadores de juego de la categoría”.

Y en el juego exterior, sin duda, destaca un clásico como Iñaki Narros que sigue siendo uno de los máximo anotadores y “que parece que los años no pasan por él. Es uno de los jugadores más inteligentes de la liga”. Junto a él también tiene un papel importante otro habitual de LEB Plata como es el andaluz José Alberto Jiménez, quien ya cuenta con un importante currículum a pesar de tener sólo 23 años, sin olvidarnos de un Jorge Lafuente que llegó desde Bodegas Rioja Vega y que atesora ya varias temporadas en el baloncesto profesional.

Otros efectivos como Real, Estévez, Yarnoz, Adrián García o Rodrigo Gómez, son jugadores quizás no tan determinantes como los anteriores pero que están teniendo bastantes minutos y contribuyendo al hecho de que Navarra sea un de los conjuntos con mayor profundidad de banquillo. El equipo está dirigido por un hombre de la casa como Xabier Jiménez, quien cumple si segunda campaña como “primer entrenador” después de varias siendo “ayudante”.

“TENEMOS QUE LLEVAR EL PARIDO A UN RITMO FÍSICO RELATIVAMENTE ALTO”

El sistema de competición de LEB Plata podría dar a entender a algún “osado” que este partido “no cuenta” en tanto a que todos los pronósticos indican que Navarra va a jugar la segunda fase por el “ascenso” y Ponferrada por “eludir el descenso”, con lo que el resultado no se arrastraría. Sin embargo, a estas alturas (llevamos jugadas sólo 6 jornadas de 22), resulta absurdo hacer cualquier cábala sabiendo también que el baloncesto da muchas vueltas.

El Ciudad de Ponferrada no lo va a tener sencillo, no sólo por la entidad del rival sino también por el estado de la plantilla. Para este partido están confirmadas las bajas de Víctor Pérez y Kevin Zabo, mientras que Ángel Infante sigue siendo seria duda, además de un Alex Laurent que arrastra molestias en la espalda. En lo positivo parece que Sean McDonell estará plenamente disponible, a pesar de que aún no ha podido entrenar al cien por cien, y, por otra parte, Andy Ramírez se ha integrado plenamente en la dinámica del equipo.

No hay excusas y el equipo berciano ambiciona la victoria que pasa, según David Barrio, por la intensidad defensiva: “les gusta jugar a muchos puntos, tienen capacidad anotadora y nosotros debemos intentar llevar el partido a un nivel físico relativamente alto para que ellos no puedan sentirse cómodos”.

“PARA CONSEGUIR LA VICTORIA ES FUNDAMENTAL EL APOYO DE LA AFICIÓN”

Tanto jugadores como entrenadores acabaron el último partido por la respuesta a nivel de presencia de aficionados que tuvo la iniciativa conjunta con la SD Ponferradina para incentivar la presencia de espectadores en el fútbol de “Liga SmartBank” y, a la salida, acudir al baloncesto.

Dicha iniciativa se ha querido repetir con CB Bembibre PDM de “Liga Femenina ENDESA”. Para no coincidir con el partido que las de Pepe Vázquez disputa contra Stadium Casablanca de Zaragoza, el partido de LEB Plata se retrasa a las 20:30 h. de este sábado para que los aficionados que vayan a Bembibre puedan llegar al “Lydia Valentín”. Desde Ciudad de Ponferrada se quiere agradecer la colaboración de Basket Navarra accediendo al cambio de horario.

Por otro lado, este jueves se presentó la iniciativa conjunta precisamente con CB Bembibre PDM para incentivar la presencia de espectadores en ambos partidos ofertando a los socios de ambas entidades descuentos del 50% en el encuentro del otro equipo.

En este sentido, el técnico del CDP tiene claro la importancia de estar muy respaldados en el pabellón ‘Lydia Valentín’: “esperamos que la afición responda como en la última jornada; que la gente que nos vio, se enganche al baloncesto y que nos ayude a seguir adelante. Para conseguir la victoria es fundamental el apoyo de la afición”.

El encuentro entre el Ciudad de Ponferrada y el Basket Navarra será dirigido por la valenciana Cortés Paya y el castellano y leonés Del Val Nuño.