Bolo: “Ha sido una pena encajar el segundo gol solo empezar la segunda parte”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota de su equipo 2-0 en tierras catalanas, en el estadio Cornellá-El Prat, ante el Español. “No puedo estar contento con el resultado porque no puntuamos, pero si satisfecho por el trabajo del equipo porque en todo momento hemos querido. Hemos tenido ocasiones, pero no ha podido ser. Ha sido una pena encajar el segundo gol solo empezar la segunda parte. En los primeros 45 minutos hemos tenido demasiado respeto al Español hasta el gol, a partir de este momento nos hemos soltado poco a poco y tuvimos buenos minutos con varias ocasiones de gol. Después se puso muy difícil tras del 2-0 aunque el equipo de todas formas ha buscado el gol para meternos en el partido”.

Además se mostró muy cabreado con la actitud del árbitro hacia su equipo. “Yo solo pido un poco de respeto de los árbitros a mi equipo porque nosotros se lo tenemos. No puede ser que nos haya estado amenazando desde el primer minuto. No nos ha dejado ni toser. Si hablo a un árbitro como él se dirigió a mis jugadores me caen muchos partidos de sanción”.

A pesar de acumular dos derrotas consecutivas el vasco ha querido mandar un mensaje positivo. “Hemos hecho dos buenos partidos ante dos equipos muy buenos y que van a estar muy seguramente entre las primeras posiciones de la clasificación. Esta es la línea que tenemos que seguir. Debemos de intentar cometer los mínimos errores posibles y mirar hacia adelante. Estamos tristes por no haber ganado ningún de estos dos partidos, pero estoy seguro que pronto volveremos a la dinámica positiva de resultados”.