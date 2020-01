Bolo: “Ha sido el peor partido de la temporada”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota 1-0 en La Rosaleda ante el Málaga. "No podemos entrar al partido como hemos entrado. Para mí es el peor partido que hemos hecho en toda la temporada. Teníamos que salir fuertes como siempre hemos hecho, pero no ha sido así. El Málaga no estaba en una buena situación y en la primera parte solo se ha visto a un equipo que han sido ellos. Han salido con muchas ganas y nosotros no hemos existido. En la segunda parte hemos estado un poco mejor, pero no ha sido suficiente. Nos ha faltado ambición y ganas y el primer culpable soy yo. No he sabido transmitir a los jugadores esos conceptos pero de todo se aprende. Seguro que no me va a pasar en el futuro. Lo tengo muy claro. Hoy no hemos sido la Ponferradina que yo conozco. Teníamos que haber ido a por ellos desde un principio y no dejarles que nos pusieran nerviosos, pero no hemos sido capaz de hacer eso sobre el terreno de juego. Ahí ha estado la clave del encuentro”.

Escucha aquí al completo las palabras del míster de la Deportiva Ponferrada tras la derrota 1-0 en La Rosaleda ante el Málaga.