Bolo: “Ha sido un partido para olvidar”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota de su equipo en tierras catalanas, en el estadio Montilivi ante el Girona 2-0.

El vasco reconoció que fue un partido para olvidar y que fueron claves los errores cometidos por sus jugadores en los dos goles encajados. Remarcó que se iba triste. “Sabíamos el rival que íbamos a tener enfrente y con los dos goles que hemos concedido se hace más difícil todavía. En ningún momento hemos podido remontar. No ha sido nuestro día. Me voy triste porque el equipo no se haya rebelado ante las adversidades. No puedes bajar nunca la cabeza. Hay que ir hasta el final a muerte”.

El míster recalcó los fallos cometidos por el equipo desde el principio. “Ya desde el inicio no hemos estados bien. En los primeros minutos estábamos jugando mucho con Rene en vez de buscar jugar para adelante. Se lo estábamos comentado a los jugadores y en la siguiente jugada lo hemos vuelto a repetir el fallo y hemos dejado solo a Brandon Thomas contra René y así ha llegado el 1-0”.

Sobre el cambio de Yuri: ”Hemos decidido darle descanso y jugar con dos puntas más de referencia. El encuentro estaba muy difícil y complicado. No estábamos haciendo daño y son minutos de descanso para él, porque aún queda mucha temporada por delante”.