Bolo: "En la segunda parte hemos estado impotentes"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la dura derrota de su equipo en El Toralín 0-3 ante los madrileños del Fuenlabrada. “La segunda parte ha sido la peor desde que se ha remotado la competición. En los primeros 45 minutos estuvimos bien y hemos tenido claras ocasiones ya en el primer minuto del encuentro. Además nos anularon un tanto por fuera de juego de Kaxe. Ellos han estado mejor en la segunda mitad y han aprovechado sus ocasiones algo que nosotros no hicimos en el primer tiempo. No hemos sabido entrar a la segunda parte donde hemos estado impotentes. Ello se han crecido y se han venido arriba. Así han podido conseguir la victoria”.

“El equipo está con frescura lo que pasa en que nos han entrado las dudas cuando el rival ha crecido en la segunda parte. Creo que no es un problema de frescura. Es un problema de indecisión y de dudas. Esperamos mejorar en ese aspecto. No quiero echar mierda sobre ningún jugador porque somos un equipos. Los errores son cuestiones técnicas. Yo solo me enfado cuando hay falta de actitud y no es el caso. Tenemos que levantarnos para poder confirmar cuanto antes la permanencia”.

El vasco entiende que la posibilidad del equipo de meterse en play off no ha afectado psicológicamente a los jugadores. “Tenemos las cosas y eso nos ha afectado. Dese el principio el objetivo ha sido la permanencia aún eso no lo hemos conseguido. Esperamos hacerlo lo antes posible, pero que la gente se ilusione con el play off es bueno. Para poder conseguir eso tenemos claro que tenemos que hacer muy bien y hay días donde no hemos las cosas tan bien. Ahora solo pensamos en recuperarnos y en conseguir la victoria el domingo en el campo de la UD Las Palmas para sumar 51 puntos y aseguar la permanencia matemática".