Bolo: “No me parece que le vaya a entrar ansiedad al Elche”

Los deportivistas juegan este sábado a las 20:00 en el estadio Martínez Valero ante el Elche y el arbitraje correrá a cargo del vasco Inaki Vicandi Garrido.

El vasco tiene las bajas por lesión de Sergio Buenacasa y Luis Valcarce. En lado positivo recupera a José Antonio Ríos Reina y podrá tener también a su disposición a Kaxe, Nacho Gil que tuvieron que ser sustituidos por diferentes golpes en el partido del pasado fin de semana ante el Real Oviedo. Bolo ha realizado una convocatoria de 19 jugadores con la presencia en la misma por primera del chino Leili Gao.

“Todos van a tener su oportunidad, estoy contento con todos. No me parece que le vaya a entrar ansiedad al Elche. Son un equipo y un entrenador con experiencia. Son una gran escuadra y será sin duda un partido muy disputado y complicado. Han hecho buenos partidos en casa a pesar de que aún no han ganado en su propio terreno de juego. Todavía no han ganado. Vamos con muchas ganas de hacer un buen encuentro, poderles plantar cara y llevarnos los tres puntos. Estoy centrado solo en el partido del sábado, donde tenemos que hacer las cosas muy bien para conseguir algo. Somos un equipo atrevido y debimos de seguir en esta línea”.

Convocatoria de la Ponferradina para el partido de este sábado ante el Elche:

2 SON

3 RÍOS REINA

4 PABLO TRIGUEROS

5 NOGUERA

6 ÓSCAR SIELVA

7 ISI

8 LARREA

9 KAXE

10 YURI

13 MANU GARCÍA

15 NACHO GIL

18 ASIER BENITO

19 CARLOS BRAVO

20 PABLO VALCARCE

21 GAO

22 FRANCO RUSSO

23 SAÚL

25 CARO

28 MAXI VILLA