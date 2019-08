Bolo: "Jugar tantos minutos con uno menos es difícil, pero hemos estado bien"

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado contrariado tras la derrota ante el Cádiz 3-1 en la vuelta de los bercianos a la Segunda A. “A las alturas que estamos jugar tantos minutos con uno menos es difícil, pero creo que hemos estado bien y no hemos concedido ocasiones al Cádiz, que ha tenido que esperar a la fortuna del primer gol para empatar el partido. Estábamos cómodos defendiendo, pero ese tanto nos ha hecho mucho daño. Después hemos vuelto a estar bien y en una jugada en la que hemos concedido un saque de esquina nos han hecho un golazo y ya era muy difícil poder remontar. Al final intentamos arriesgar y nos han metido otro golazo. En esta categoría está claro que no puedes conceder y nosotros hemos concedido ocasiones innecesarias, sobre todo en el segundo tanto del Cádiz. Para mí no entraba en los planes esta derrota. Queremos ir a ganar a todo los campos. No voy a ir derrotado a ningún campo y para eso tenemos que hacer las cosas muy bien. Hemos hecho muchas cosas bien, pero la calidad del Cádiz nos ha castigado en los momentos en los que no hemos estado bien”.

El míster se refirió además a la expulsión de Ríos Reina en el minuto 16 de partido: “El equipo ha hecho un desgaste tremendo tras quedarse tan pronto con uno menos. Hemos sido capaces de ponernos por delante en el marcador pero después llegó el gol de fortuna de ellos y el segundo sin duda ha sido el que más daño nos ha hecho. Ese tanto nos ha matado”.