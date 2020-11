Bolo: "El empate no nos deja satisfechos, aunque sumar siempre es importante”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado agridulce tras el empate (1-1), en casa de su equipo, en el estadio El Toralín, ante el Málaga. Reseñar que este es el primer empate de los bercianos en la presente temporada. “Queríamos los tres puntos, pero el rival nos ha puesto las cosas complicadas. Hemos sabido aguantar, no cometer errores y no caer en la ansiedad de otros partidos. Ha llegado nuestro momento y lo hemos sabido aprovechar para poder empatar. Después hemos tenido opciones de casi llevarnos la victoria. El empate no nos deja satisfechos, aunque sumar siempre es importante”.

Apuntaba además que “lo importante es que el equipo no se ha descompuesto tras el gol de ellos”. “Hemos seguido jugando bien y hemos tenido ocasiones claras para haber empatado en la primera parte. En el segundo periodo ha habido buenos momentos del Málaga, pero mi equipo ha esperado su momento y hemos empatado en una gran jugada. Ha sido clave no precipitarse”.

También valoraba las cosas positivas y negativas del empate. Lo hacía con estas palabras. “Uno de los peros que pongo es el gol del rival, dejando botar un despeje y sin hacer un buen repliegue. Cuando no haces las cosas bien, el rival tiene jugadores de calidad y han hecho un buen gol. En lado positivo hay que resaltar que son muchas las ocasiones que hemos creado. Creo que han sido siete y son muchas para esta categoría. El día que no las hagamos estaré triste. Luego puedes estar más o menos acertado, pero haciendo esto vamos a poder sacar muchos puntos”