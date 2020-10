Bolo: “Creo que no hemos merecido la derrota”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado contrariado por la derrota de su equipo 2-1 en el estadio El Molinón ante el Sporting de Gijón. “Hemos hecho un buen partido y nos vamos con cero puntos, pero creo que no hemos merecido la derrota. Tenemos que seguir que seguir trabajando y levantar la cabeza lo antes posible”.

“Hicimos un buen trabajo y clave fue la jugada del segundo gol de ellos. No hemos tenido suerte en esa situación, porque el rechace ha sido nuestro pero el rebote le cayó el balón a Álvaro para marcar. No me gusta pensar en los partidos que perdemos en los últimos minutos en los últimos tiempos. El rival también juega y ya hemos visto que el Sporting en dos ocasiones nos han remontado el encuentro. Cuando íbamos por delante en el marcador 0-1 la Ponferradina era la que dominaba y el partido estaba más de nuestro lado, pero en el fútbol las individualidades y los buenos jugadores, como en este caso Manu, a veces marcan los encuentros y ha sido este el caso”.

También se ha referido a la próxima jornada que se disputará el miércoles en tierras catalanas, ante el Español de Barcelona. “No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar el miércoles. Yo lo que quiero es ver a la Ponferradina que he visto en las últimas horas porque hemos estamos a un buen nivel. Sin duda el Español es un equipo que aspira a estar arriba y el objetivo que tienen es volver a la Primera División”.