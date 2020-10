Bolo: “El Alcorcón será un rival complicado a pesar de que no hayan empezado bien"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la sexta jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este domingo a las 12.00 horas, en tierras madrileñas, en el estadio de Santo Domingo, ante el Alcorcón. El arbitraje correrá a cargo de Jon Ander González Esteban del colegio vasco.

El míster de los blanquiazules tiene la baja segura de Pascanu tras dar positivo por coronavirus con la selección de Rumania sub-21. “Es una circunstancia inevitable a pesar a ser escrupulosos con el protocolo cumpliéndolo al cien por cien, pero con las selecciones siguen otros protocolos y, aun así, existe el riesgo. Cruzaremos los dedos para seguir como hasta ahora”.

Muy seguramente también sea baja el centrocampista Óscar Sielva, jugador muy importante para el vasco y que arrastra problemas físicos. “Óscar es un jugador importante tanto para mí como para el equipo. Intentaremos acertar con el compañero que le sustituya y que nos ayude a conseguir los tres puntos”. Además, Saúl Crepo, Ríos Reina y Adri Castellano son dudas tras perderse los últimos partidos por lesión.

Tiene claro que el Alcorcón será un rival complicado a pesar de que los madrileños no hayan empezado bien la competición. "Vamos a tener enfrente a un muy buen equipo. Tienen buena plantilla y un magnífico entrenador, aunque quizá estén acusando el cambio de técnico, las incorporaciones o una pretemporada atípica en el número de partidos de preparación por lo que los primeros encuentros de la temporada sirven para ensamblar, pero seguro que en cualquier momento empezarán a ganar partidos".

El míster de los deportivistas no cree que el equipo tenga doble cara en El Toralín con una sola victoria y fuera de casa con dos victorias. "Intentamos ser los mismos en casa que fuera donde quizá hemos tenido más acierto, pero ante el Rayo Vallecano en El Toralín se hizo un buen partido -victoria por 3-0- y frente al Castellón pese a no ser brillante se perdió en la última acción del partido y ante el Cartagena se hizo una buena primera parte y otra segunda no tanto, pero los detalles marcaron los resultados”.

Tampoco se ha mostrado preocupado por la derrota del pasado fin de semana. “Estoy cero preocupado por la derrota ante el Cartagena, así como por no haber marcado. Disfrutamos de cuatro ocasiones claras, tres en la primera mitad y una en el segundo periodo, pero no tuvimos fortuna. Fue clave los dos goles del Cartagena en tres minutos”.

Por último, también se refirió a la destitución tras cinco jornadas disputadas de dos entrenadores en LaLiga SmartBank, Lucas Alcaraz en el Albacete y Juanfran García en el Lugo. "Nos gustaría que los proyectos no fueran a corto plazo y que los resultados marcaran el futuro, es algo que no me gusta y no lo entiendo, aunque tengan sus motivos".