Bolo: “No hemos estado bien en defensa en la jugada del gol pare evitarlo”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota de su equipo en tierras canarias, ante el Tenerife 1-0. “Queríamos que fuera un partido cerrado, en el que el Tenerife no pudiera correr. En la primera parte nos ha faltado balón. En la segunda creo que el partido estaba igualado, pero ha llegado la jugada del gol. En esa jugada, donde hemos encajado el tanto, no hemos estado bien en defensa para evitarlo. Todo hace indicar que Sipcic no estaba en fuera de juego, aunque fuese por muy poco. De todas formas, con el VAR no estamos teniendo mucha fortuna".