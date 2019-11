Bolo: “Creo que hemos sido mejores”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado resignado tras el empate 1-1 ante el Girona. El vasco ha entendido que su equipo fue mejor y que se mereció llevarse los tres puntos.

"El esfuerzo ha sido brutal. Sabíamos el equipo que íbamos a tener enfrente y creo que hemos sido mejores. Hemos hecho muchísimas cosas bien ante un muy buen rival y un par de errores nos han costado el empate y casi el partido. Hemos estado una hora sin dejar hacer nada al Girona y hay que poner de relieve lo bueno que ha hecho el equipo. Creo que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada. En la jugada del gol de ellos no hemos estamos bien. Era tan fácil de defender como hacer una falta en campo contrario. El equipo ha ido a por la victoria aún con el riesgo de poder perder el punto. Al final he visto al equipo con cierto cansancio, pero estoy contentísimo por lo que hace el equipo en el campo y por cómo entrena. De todas formas me voy un poco triste como ocurrió en Santander. Si hubiéramos tenido un pelín más de fortuna podríamos haber ganado los dos partidos”.