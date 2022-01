Manolo Alcántara, Premio Nacional de Circo 2021, abre el abono Ancha 15 del Bergidum de Ponferrada

El Premio Nacional de Circo 2021, Manuel Alcántara plantea en ‘Dèjá Vu’ un espectáculo visual, sin texto, donde se difuminan las fronteras entre la realidad y la fantasía a partir de una historia con un punto de melancolía. Con este espectáculo, incluido en el programa Platea del Ministerio de Cultura y recomendado por la Red Española de Teatros, se abre el próximo viernes, 28 de enero (20.30 horas), el programa Ancha 15 del Bergidum. Las localidades (10 y 8 euros) están a la venta.

‘Déjà vu’ es un espectáculo de circo personal, teatralizado, muy visual, sugerente, arriesgado, diferente y lleno de vida, en el que el creador circense Manuel Alcántara ha trabajado a fuego lento durante tres años. El magisterio de Charles Chaplin, Charlie Rivel o Marcel Marceau vienen a la mente contemplando la actuación de este artista, un virtuoso acróbata, un espíritu de la ternura, un poeta humorista…

‘Dèjá Vu’ habla de la distancia entre una persona y sus sueños, de lo que es y lo que le gustaría ser. Sueños muy ambiciosos que despiertan sus aires de grandeza, pero a la vez imposibles, que le llevan al desánimo. Todo ello es un espectáculo visual, como si Bartleby, el escribiente se encontrara de repente inmerso en un mundo fabuloso de Alicia en el país de las maravillas…

Una realidad confusa con un espacio escénico que juega con la desproporción extrema de las medidas. El universo sonoro a través de la voz y el violín enfatizan la dualidad del personaje, por momentos repetitivos, vivos y alegres, como la misma existencia. ‘Dèjá Vu’ nos transporta a un universo onírico, arriesgado y fascinante que por momentos destila un humor fino.

La trayectoria de Manolo Alcántara sin duda le ha servido para consolidarse como uno de los artistas más interesantes y genuinos del actual panorama escénico. A lo largo de sus 25 años de profesión, ha colaborado con Comediants y Mont&Cia. En 2006 crea su propia compañía Solo Manolo. En el 2010 crea el espectáculo Plecs, una coproducción del CAER (Trapezi) y del Teatre Nacional de Catalunya y en 2014 estrena RUDO, creado y dirigido juntamente con Xavi Erra. ‘Dèjá Vu’ es su última creación, que recibió el Premio Feten a la Adaptación de técnicas circenses a la nueva dramaturgia y le ha supuesto al autor el Premio Nacional de Circo.

Aunque formado en el Centre National des Arts du Cirque a Châlons, en Champagne (Francia), Alcántara se define como “autodidacta, me considero más artesano que artista. Creo los espectáculos totalmente desde la intuición, el juego y la curiosidad (lo que me lleva a pensar, a veces, que no sé nada sobre el circo). Acepto el riesgo del circo y lo transformo para compartirlo con el público”.

Alcántara ha sido calificado como un “un artista integral de circo” que empezó a trabajar en la escena a mediados de los noventa. “Destaca su capacidad de introducir en sus creaciones elementos procedentes de otras disciplinas escénicas y crear un lenguaje y una dramaturgia muy personales y poéticos, que lo convierten en el artista único”. La función es apropiada para todos los públicos.