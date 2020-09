El PP de Cubillos del Sil pide mayor transparencia y publicidad en la contratación de obras y servicios

El PP Cubillos del Sil ha instado al equipo de Gobierno, encabezado por Antonio Cuellas, a una mayor transparencia y publicidad en la contratación de las obras y servicios municipales.

Según el portavoz popular en el Ayuntamiento, Pedro Jorge Fuertes, en el pleno celebrado el pasado mes de julio los populares preguntaron sobre diversas licitaciones realizadas recientemente por el Ayuntamiento de Cubillos del Sil. En concreto se refirieron al mantenimiento de las Piscinas Municipales, la explotación del bar en las Piscinas o el mantenimiento del Pabellón de Deportes Municipal, cuyas licitaciones recaen, curiosamente en la misma persona.

El portavoz popular considera que, si bien los expedientes se han desarrollado en el ámbito legal y jurídico, de alguna manera algo no se está haciendo bien desde el Ayuntamiento y “la impresión es, por una parte, que no se está publicitando suficientemente la salida a concurso de esos servicios, y por otro lado, que el método del concurso para ciertos contratos posiblemente no sea el más adecuado para que puedan optar todas las personas”.

Desde el grupo popular proponen que estos contratos se lleven a cabo de forma que muchas más personas puedan optar a ellos, más en un momento en el que el municipio cuenta con numerosos desempleados de larga duración, y con familias con todos los miembros desempleados.

Del mismo modo el portavoz popular insta al equipo de Gobierno municipal “a la puesta en marcha de nuevas políticas activas de empleo, como talleres y cursos de formación para desempleados municipales y vecinos en riesgo de exclusión social que faciliten su reinserción en el mercado laboral”.