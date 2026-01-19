COPE
Ponferrada (León) muestra su total solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Ayuntamiento pone a disposición todos sus medios para atender a los heridos y familiares y suspende la agenda pública como muestra de apoyo

Ponferrada (León) muestra su total solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Jacobo Casas

Escucha aquí las palabras del alcalde de Ponferrada, Marco Morala

Jacobo Casas

Ponferrada - Publicado el

1 min lectura1:39 min escucha

