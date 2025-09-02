La DJ de El Bierzo (León) Jennifer Cach conquista Miami

Jennifer Cach inicia un nuevo capítulo profesional. Tras brillar en espacios de referencia como Shôko Madrid, la artista se prepara para llevar su propuesta de música electrónica y urbana a las cabinas más exclusivas de la ciudad estadounidense.

En su trayectoria, ha compartido escenario con nombres de peso como Fonsi Nieto, Ballesteros, Álex Martini, DJ Bacardit o Miguel Brooker, y en los últimos años ha dejado huella en todo el noroeste de España, consolidándose como una de las DJs femeninas con más proyección.

Ahora da el salto internacional. Miami la recibirá en locales de prestigio como The Dirty Rabbit, en Wynwood, frecuentado por celebridades de la talla de The Rock, Pitbull, David Beckham o Gigi Hadid. También actuará en Mazuma, un espacio donde la música y el arte se mezclan en experiencias únicas.

Orgullo berciano que viaja más allá de nuestras fronteras

“Cada sesión es una oportunidad para llevar el espíritu del Bierzo a nuevas pistas de baile. Para mí, Miami es un sueño hecho realidad y un reto emocionante”, afirma Jennifer Cach.