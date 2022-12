Seis propuestas para “dar voz a los invisibles” se mostrarán en el XXIV Festival Escena Abierta

Seis propuestas para “dar voz a los invisibles” componen la programación del XXIV Festival Escena Abierta en su retorno a la normalidad, así como para “arrojar luz sobre realidades que suelen pasar desapercibidas en el día a día”. Entre el 13 y el 22 de enero, los escenarios del Teatro Principal, Cultural Cordón, Fórum Evolución y el claustro del Monasterio de San Juan acogerán los montajes Precipitados, de la compañía 10&10; Caer fuera del ser, de La Leñera Producciones; Spoiler Alert (No somos unas youtubers cualquiera), de La Lola Boreal; Duelo, de Jean Philippe Kikolas; Tribu, de Colectivo Fango, y One Night At The Golden Bar, de Alberto Cortés.

Esta selección conjuga distintas disciplinas que confluyen en un heterogéneo mosaico de los problemas que asolan a la sociedad actual y que supone la vuelta a la normalidad del festival tras dos años marcados por la pandemia, según indicaron hoy fuentes de la organización.





La compañía de danza contemporánea 10&10, integrada por Inés Narváez, Mónica Runde y Elisa Sanz, abrirá la edición de este año en el Teatro Principal el viernes 13 de enero, a las 20,30 horas, con Precipitados, una reflexión sobre el tabú del suicidio a través de una dramaturgia visual y sonora basada en la interacción entre el movimiento y la palabra. Precipitados indaga en el porqué del quitarse la vida mediante una puesta en escena “que busca dar visibilidad a las razones, los anhelos, las preguntas y, sobre todo, a las personas que se dejan ir” articulada mediante textos de los dramaturgos Quique y Yerai Bazo, Pablo Messiez e Itziar Pascual.

Con una finalidad similar, pero desde el denominado teatro documento, la burgalesa Montse Ortiz, de La Leñera Producciones, aborda la relación entre la salud mental y la cultura de la productividad propia del capitalismo contemporáneo en Caer fuera del ser, una pieza que pretende ahondar sobre “la fragilidad, las deserciones y las disidencias» para profundizar sobre “nuestra responsabilidad en esta cuestión” e “iniciar un camino colectivo, de ayuda mutua, que nos haga estar mejor” y cuyo estreno absoluto tendrá lugar en Cultural Cordón el sábado 14 y el domingo 15, a las 20 horas y las 13 horas, respectivamente.

La Lola Boreal, grupo al que pertenecen las creadoras Helena Gómez, Aurora Diego, Noelia Arcos y Marta García, fijan su mirada sobre las generaciones que han nacido o crecido con Internet en Spoiler Alert (No somos unas youtubers cualquiera), que se exhibirá sobre las tablas del Fórum Evolución el sábado 14, a las 22 horas, y el domingo 15, a las 19,30 horas.

A través de un enfoque “fresco, femenino, micropolítico y ecologista”, las cuatro integrantes de la compañía valenciana analizan mediante la interacción de disciplinas como la gimnasia rítmica, el parkour y el canto, entre otras, el papel de las generaciones Y (millennial) y Z (centennial) y el choque entre las expectativas y la realidad.

Quique Méndez estrena, con su compañía Jean Philippe Kikolas, el montaje Duelo, un espectáculo de circo contemporáneo y teatro físico cargado de humor negro que envuelve una reflexión sobre la aceptación y la pérdida de la vida escrito y dirigido por el dramaturgo Alejandro Britos. Esta propuesta, que incluye elementos del circo clásico como el lanzamiento de cuchillos o el trapecio, verá la luz en el claustro del Monasterio de San Juan el jueves 19 y el viernes 20, a las 20 horas; el sábado 21, a las 18,30 horas, y el domingo 22, a las 12,30 horas.

Con una estructura más dramática, Colectivo Fango, procedente de Madrid, presenta sobre las tablas del Teatro Principal su obra Tribu, segunda parte de su Trilogía del Fango y exploración del sentido de grupo y la exclusión en la vida humana a través de un encuentro entre amigos que propicia el estallido de sus impulsos más atávicos. Dirigida por el dramaturgo argentino Camilo Vásquez y premiada en distintos certámenes, Tribu se representará el viernes 20 y el sábado 21, a las 22 horas.

El director, dramaturgo e intérprete malagueño Alberto Cortés clausurará la vigésimo cuarta edición de Escena Abierta con One Night At The Golden Bar, una “declaración de amor cursi y musicada desde una mirada queer” que reflexiona sobre el concepto de masculinidad capaz de aunar citas de Rilke con canciones de Ana Torroja y que podrá verse en el escenario del Fórum Evolución el sábado 21, a las 20 horas, y el domingo 22, a las 19,30 horas.





Organizado por el Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos (a través de su Aula de Teatro) y la Fundación Caja de Burgos, el festival Escena Abierta llega a su vigésimo cuarta edición con el mismo afán de riesgo, compromiso y experimentación con el que nació, una brújula que lo ha llevado a convertirse en un referente dentro del panorama escénico nacional.