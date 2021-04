San Juan de Dios, con posibilidades "mínimas" de seguir abierto si Sacyl no renueva el convenio

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios advirtió hoy de que si Sacyl rescinde el convenio de vinculación especial, tal y como planteó la pasada semana, las posibilidades de mantener abiertas su hospital en Burgos son “mínimas”, según aseguró el director general de Centros, Francisco Muñoz Zamora, durante la rueda de prensa que ofreció junto al director gerente del Hospital San Juan de Dios de Burgos, Juan Francisco Seco Martín, para explicar la realidad de la situación del centro hospitalario.

“Si se rescinde el convenio, las posibilidades de continuar abierto el centro de San Juan de Dios en Burgos son mínimas”, declaró, al tiempo que apostilló que “no voy a asegurar por completo que se cierra pero la posibilidad de continuar es mínima”. Muñoz aseguró que no desea rescindir el convenio con Sacyl pero precisó que si la Junta no acepta su petición de firmar un acuerdo que mejore las condiciones económicas y se rompe el convenio, las posibilidades de no cerrar son “mínimas”.

“Si no se dan las condiciones para que podamos seguir, por supuesto, tenemos que dejar de funcionar”, exclamó, al tiempo que aseguró tener claro que esa prórroga implica tener un presupuesto “elevado” y que la Orden “no puede mantener ese déficit”. Sin embargo, confió en que “por el mismo criterio que se cambió de posición desde lo que se firmó en el mes de diciembre, a lo mejor puede pasar que de aquí al lunes se cambia de criterio”.

El convenio prorrogado a finales de 2020 establece una financiación anual de 5,3 millones de euros, que es deficitario en 1 millón de euros. Para la propuesta de necesidades asistenciales pedidas por Sacyl a incluir en un nuevo convenio, se necesitaría una financiación anual de 8,6 millones de euros dado el incremento de las actividades a mayores a conveniar como la Unidad del Dolor, la realización de operaciones de cataratas y endoscopias para el servicio de Digestivo, entre otras, según explicaron.

Así, desde el Hospital San Juan de Dios presentaron el pasado mes de marzo una propuesta para mejorar el actual convenio, que elevaría hasta los 8,6 millones de euros anuales el coste del acuerdo frente a los 5,3 millones actuales. La respuesta de la Consejería de Sanidad fue la petición de rescisión del convenio.

El gerente regional de Sacyl, Manuel Mitadiel, anunció la semana pasada la decisión de la Gerencia Regional de Salud de rescindir el convenio que mantienen con el Hospital San Juan de Dios de Burgos. Una decisión que han planteado a la orden hospitalaria motivada por el “deficiente incumplimiento” de la actividad asistencial comprometida a lo largo de 2020 y que aseguran se ha agravado en el primer trimestre de 2021.

Los responsables de la Orden Hospitalaria aseguraron hoy que los datos aportados por Manuel Mitadiel y el gerente del HUBU, José María Romo, “no son ciertos” y que “el nivel de cumplimiento ha sido máximo”. “Todos queremos que se cumplan los acuerdos por los que los seguimos a prorrogar el convenio si no se cumplen no podemos mantener esa financiación porque no podemos seguir manteniendo los déficit que arrastramos”, apuntaron.

El director general de Centros, Francisco Muñoz ofreció algunos datos que desmontan los ofrecidos por el gerente regional de Salud. Así, señaló que en 2019 el convenio refleja 950 altas de pacientes y 21.800 estancias. El hospital tuvo 888 altas de pacientes, 22.762 estancias y 62 camas de hospitalización utilizadas en su media anual. Estos datos suponen un porcentaje de cumplimiento del convenio del 93,5 por ciento de pacientes y 104,4 por ciento en las estancias, respecto a lo previsto.

En 2020 el convenio refleja 950 altas de pacientes y 21.800 estancias. El hospital tuvo 902 altas de pacientes, 20.292 estancias y 56 camas de hospitalización utilizadas en su media anual. Estos datos suponen un porcentaje de cumplimiento del convenio del 94,9 por ciento de pacientes y 93,1 por ciento en las estancias, datos, por tanto, bastante alejados del supuesto incumplimiento alegado por Sacyl.

En 2019, en el área quirúrgica se realizaron 312 encuestas, siendo el grado de satisfacción general a la pregunta de ‘si se considera satisfecho con la asistencia recibida’ de 8,88 puntos, siendo el promedio de puntuación del total de las preguntas de 9,00. En 2020, en el área quirúrgica se realizaron 379 encuestas, siendo el grado de satisfacción general a la pregunta de ‘si se considera satisfecho con la asistencia recibida’ de 9,52 puntos, siendo el promedio de puntuación del total de las preguntas de 9,50.

Además, para analizar la calidad percibida de una manera estandarizada, calcularon el NPS (Net Promoter Score). Este índice evalúa el nivel de recomendación de los servicios por los propios pacientes y su valor puede variar entre -100 por cien y 100 por cien. En 2019 obtuvieron un NPS en cirugía de 79,91 por ciento, valor que se encuentra en la parte más alta de la escala y en 2020 del 73,19 por ciento.

Deuda conjunta de 16 millones de euros

Tanto para los hospitales de San Juan de Dios de Burgos como de León existe, precisaron, una deuda conjunta de 16 millones de euros correspondientes a los importes de la liquidación de 2020 (últimos seis meses), a los anticipos correspondientes al ejercicio de 2021 y a la actividad fuera de convenio derivada de las necesidades extraordinarias por el COVID-19. Ayer, miércoles, 21 de abril, precisaron, se ingresaron 5,3 millones de euros de la liquidación de 2020, que resta de la deuda de 16 millones de euros.