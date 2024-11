PP y Vox retoman las conversaciones para intentar salvar el Presupuesto del Ayuntamiento de Burgos pero el voto de Vox sigue siendo negativo

A menos de 24 horas del inicio del pleno en el que se debatirá mañana la aprobación de los presupuestos del ayuntamiento de Burgos para 2025 su aprobación sigue en el aire y, por extensión, en el caso de que no se aprueben, el pacto de Gobierno que mantienen PP y Vox al frente del consistorio.

Las relaciones entre PP y Vox en el ayuntamiento de la capital no pasan por su mejor momento. De hecho, no ha sido hasta esta mañana cuando la alcaldesa, Cristina Ayala, y el vicealcalde y concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, han comenzado a hablar para ver si es posible o no reconducir la situación.

La situación, a esta hora, no ha cambiado en lo sustancial. Es decir, el PP pretende que mañana se apruebe el presupuesto con las ayudas a ACCEM, Atalaya Intercultural y Burgos Acoge; y Vox solo votaría a favor si se condiciona esa ayuda a que no vaya destinada a inmigración ilegal y una comisión de seguimiento fiscalizara las mismas. Peticiones que el PP rechazó en el comisión de Hacienda y que derivaron en el voto en contra de Vox al presupuesto en esa misma comisión.

En este contexto, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, asegura que el Grupo Municipal Popular está “intentando” que el pacto con su socio de Gobierno Vox siga adelante. “Nosotros desde luego estamos intentando que el pacto siga adelante porque creemos que es un pacto que da estabilidad a la ciudad, pero no tenemos más declaraciones que hacer”, ha dicho.

En este sentido la portavoz del Equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, habla de que se están tendiendo puentes: “Seguimos tendiendo puentes para llegar a un consenso, llegar a un acuerdo y que ese presupuesto salga adelante”.

Pero si la situación no cambia el voto de Vox, que ya está tomado, será un NO a los presupuestos ya que “sería incoherente haber votado un sentido en la Comisión de Hacienda y otro distinto en el Pleno”, asegura Martínez Acitores.

El portavoz de Vox añade que la no aprobación de los presupuestos en el pleno de mañana supondría, “por sentido común”, la ruptura del pacto de Gobierno.

El escenario principal de la negociación es en el que se mueven los que, a día de hoy, son socios de gobierno: PP y Vox. Mientras tanto, el portavoz del PSOE y exalcalde, Daniel de la Rosa, ha ofrecido su apoyo al PP para apoyar el presupuesto. Dice De la Rosa con la condición de que el PP rompa con Vox pero son muchas más las condiciones. Tal es así que Andrea Ballesteros ha dicho que ese acuerdo que ofrece el PSOE es un acuerdo leonino. Lo que está ofreciendo, según Ballesteros, es un planteamiento "irreal" ya que pone unos "intereses leoninos".