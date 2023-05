El Paseo del Espolón protagoniza el cupón de la ONCE del 10 de mayo

El Paseo del Espolón protagoniza el cupón de la ONCE del próximo miércoles, 10 de mayo, perteneciente a la serie ‘A pie de calle’. Cinco millones de cupones difundirán por toda España este lugar, uno de los más frecuentados de Burgos, considerado el ‘salón’ de la ciudad. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, y el director de ONCE en esta ciudad, Enrique Fernández, presentaron este cupón en un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el que estuvieron acompañados por el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE, Rodrigo Gonzalo Ramírez.

El burgalés Paseo del Espolón se construyó en el siglo XVIII. Su nombre tiene relación con la situación del paseo, en un lugar que era fácilmente inundable por las aguas del río Arlanzón. Esto llevó a elevar la zona con diferentes estructuras, y permanecer a salvo de las frecuentes crecidas del río.

Las casas que recorren el paseo se construyeron sobre la antigua línea de la muralla medieval de Burgos. En 1712 se derriban las murallas. Como dato curioso, por este paseo pasaba la carretera que unía Madrid con Bayona. El Paseo del Espolón cuenta con gran variedad de especies arbóreas, desde tilos a sauces, pasando por castaños de indias, álamos, etcétera. Aunque los que más llaman la atención son plátanos de sombra que, con sus ramas entrelazadas, forman una bóveda de hojas.

En el año 1795, se instalan las estatuas de los conocidos como Cuatro Reyes, donación de Carlos III, provenientes del Palacio Real de Madrid, y representan a personajes destacados de la historia de España relacionados con Burgos. En sus escasos 350 metros, el Paseo del Espolón cuenta con edificios destacados, como el Palacio Provincial, sede de la Diputación Provincial; el Teatro Principal, de época isabelina; o el Palacio de la Marquesa de Vilueña, con su fachada neoclásica.

La serie ‘A pie de calle’ hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades, llenas de vida y de gente que las pasea de un lado a otro. Son las mismas calles por las que los vendedores y vendedoras de la ONCE llevan la ilusión y la suerte. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado