Nuevos lenguajes artísticos, ejes de un Escena Abierta con 7 espectáculos

Los nuevos lenguajes artísticos protagonizan la nueva edición de Escena Abierta, que en su XXI edición cuenta con siete espectáculos y 36 representaciones, repartidas en cuatro escenarios de la capital burgalesa.

El cartel del festival de esta edición, que comienza este viernes, ahonda en los nuevos lenguajes creativos y pone de relieve la importancia de la palabra como complemento a los recursos artísticos como la imagen, la danza o la performance.

Escena Abierta incluye hasta el próximo domingo, 19 de enero, siete espectáculos y 36 representaciones que pretenden mostrar las últimas tendencias en la creación sobre el paso del tiempo, el papel de la mujer a lo largo de la historia, la locura, el racismo y otros males de la sociedad actual.

El Centro Cultural La Estación acogerá la primera de las propuestas programadas, una instalación de teatro inmersivo, 'Archivo', de Serrucho, que propone a los espectadores convertirse en parte de una obra coral en la que los intérpretes se mueven entre archivadores condicionando la actitud de los demás.

También en esta jornada inaugural, el Fórum Evolución acoge la representación de 'A.K.A: Also known as', de Daniel J. Meyer & Montse Rodríguez Clusella, un trabajo de reflexión sobre el racismo, la identidad, las redes sociales, la amistad o el amor a partir del personaje de un adolescente.

Esta obra dirigida por Montserrat Rodríguez recibió en la última edición de los Max los premios a la Mejor Autoría Revelación, para Daniel J. Meyer, y el de Mejor Actor Protagonista, para Albert Salazar.

Tomarán el relevo en la programación 'Protocolos de acción frente a lo desconocido', una invitación a escuchar de Fundación Agrupación Colectiva; el estreno absoluto de 'Diagnóstico', una pieza experimental coproducida por el propio festival junto al artista burgalés Abajo Izquierdo; y 'La Edad del Frío. Conversaciones con Antígona', que encierra una reflexión sobre la mujer y la conciencia humana, de la Compañía Roberto García de Mesa.

Completan el cartel de esta nueva edición 'Hay un agujero de gusano dentro de ti', un viaje en el tiempo con Malala Producciones; y '360 gramos', una experiencia íntima comunicada mediante la palabra, el cuerpo y la danza de Ada Villaró.

Escena Abierta está organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos con el patrocinio del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad de Burgos desde su Aula de Teatro y la Fundación Caja de Burgos.