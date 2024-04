El 'mototurismo' vuelve a Burgos: 250 motoristas de todo el país recorrerán este sábado la provincia

Las carreteras de Burgos se preparan para recibir a unos 200-250 motoristas que van a estar recorriendo la provincia este sábado 4 de mayo. Amantes de las motos, llegados desde todos los puntos de España, para participar en el evento mototurístico "Burgos RoadBook".

Se trata de una prueba no competitiva, meramente turística, en la que los participantes realizarán un recorrido sorpresa de 550 kilómetros. No saben por dónde van a circular, se les irá indicando en un libro de ruta que deben tener en la moto.

Cómo funciona el libro de ruta

El presidente del Moto Club Burgos Sport y organizador del evento, Raúl Gutiérrez, ha explicado cómo funciona este sistema y cuál es el propósito de la prueba: "Es lo mismo que lleva un corredor del Dakar, que cuando sale por la mañana no sabe dónde va a ir. Como el mapa del tesoro de cuando éramos pequeños. Tiene una serie de indicaciones que va dando por puntos kilométricos y va pasando por sitios muy bonitos. No da tiempo a verlo, con lo cual tienes que volver, y os aseguramos que vuelven. Tenemos gente de toda España, comentarios que nos hacen, nos piden puntos. El que no viene con su pareja, porque ese día es mucho para traer a alguien, viene después. Intentamos fomentar ese uso turístico de la provincia", relata.

Cautivar al mototurista, ofreciéndole una pizca de todo lo que es Burgos, para que vuelva. Ese es el gran atractivo de la prueba, que se ha confirmado como exitoso, según sus organizadores.

Los platos burgaleses, a escena

Por suspuesto, no va a quedar en un segundo plano la gastronomía de Burgos. Los motoristas harán paradas para probar los manjares de nuestra tierra. La marca de promoción de la Diputación, Burgos Alimenta, hace una importante apuesta por el evento. Las sopas de ajo y la morcilla, completarán una jornada de mototurismo, con esta Burgos RoadBook que alcanza ya su cuarta edición.

El recorrido, de unos 550 kilómetros, se completará durante una sola jornada este próximo sábado. Los participantes circularán por la provincia de Burgos, pero también lo harán por otras provincias, para así mostrar todos los lugares por los que acceder a Burgos. La ruta tendrá salida y llegada en el Polígono de Villalonquéjar.





