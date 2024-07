El momento exacto al que esperan los hosteleros de Burgos para triunfar este verano: "Más fuerte"

Burgos no puede competir con los destinos de playa durante el verano, pero sigue siendo una opción de referencia para quienes optan por el turismo de interior.

Los hoteles de Burgos han visto que este año la temporada de verano ha empezado algo lenta porque el calor ha tardado en llegar, pero aun así, durante julio se está manteniendo una ocupación del 70%. Donde se espera un mayor incremento es en agosto.

Luis Mata, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos, ha señala en COPE que, pese a un inicio de temporada tímido, las expectativas para agosto son "altas, con una ocupación prevista que ronda el 90%". "La temporada de verano empezó algo lenta debido al clima, pero ahora estamos en plena campaña estival", comenta Mata. Según el presidente, el mes de julio mantuvo una ocupación del 70%, cifra que considera "habitual", pero que podría haber sido mejor. No obstante, hay una etapa concreta del año en la que los hosteleros de Burgos ponen todas sus esperanzas. "Esperamos un agosto más fuerte, que siempre ha sido nuestro mes por excelencia, especialmente durante las tres primeras semanas", asegura el representante de los empresarios de hostelería.

Agosto es tradicionalmente el mes con mayor afluencia de turistas en Burgos, coincidiendo con el periodo vacacional en las playas de Málaga y Cádiz, incluso Portugal también deja resultados en nuestra provincia. Mata explica que las tres primeras semanas de agosto son cruciales, ya que reciben a numerosos turistas que están de paso hacia destinos de playa. "Las olas de calor, que nos afectaron los años anteriores, no han sido un problema significativo este año, lo cual beneficia al turismo interior", añade.

A pesar de la alta demanda, alcanzar una ocupación del 100% es poco común. Sin embargo, la ocupación media durante las primeras semanas de agosto suele rondar el 90%, con picos que superan el 80% diario. En cuanto a la estancia media, Mata indica que "nos preocupa más llenar las habitaciones a diario que la duración de las estancias", dado que la mayoría de sus clientes están de paso hacia otros destinos.

La ubicación y las comunicaciones de Castilla y León juegan un papel clave en la atracción de turistas. No obstante, Mata señala la competencia con otras localidades como Valladolid, que ha mejorado sus infraestructuras y ha captado una parte del turismo que anteriormente pasaba por Burgos. "Reclamamos a la administración que no se olvide de nosotros, ya que mejores comunicaciones podrían beneficiar significativamente a nuestra provincia", afirma.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto a la falta de grandes eventos en Burgos durante el verano, Mata cree que invertir en eventos en agosto podría ser innecesario, dado que la ocupación ya es alta. Sugiere, en cambio, que sería más beneficioso organizar eventos en junio, un mes con menor afluencia turística. "Desplazar algunos eventos de mayo a junio podría ser muy interesante para atraer a más turistas en esa época", concluye.





Los restaurantes de Burgos, satisfechos

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mientras, las terrazas de Burgos trabajan a buen ritmo, a pesar de la falta de profesionales en el sector. Además, el perfil del turista de interior tiende a no escatimar en el gasto durante sus vacaciones. El vicepresidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, cree que las temperaturas, no tan altas para estas fechas, están colaborando. "La verdad que estamos notando la presencia de visitantes al mismo nivel que otros años. Estamos en cifras del año pasado, con lo cual son bastante buenas. Es alentador porque también nos influye muchísimo que las temperaturas no sobrepasan como otros años, con lo cual, pues es bueno porque siempre que tienes esas olas de calor tan tremendas, tan fuertes, pues nos cargan un poquitín el negocio", apunta.

Y, como en el caso de los hoteles, los bares y restaurantes de Burgos también esperan un agosto positivo para el sector.