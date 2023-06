Los albergues de la ruta jacobea integrados en una federación del Camino de Santiago Francés no admitirán maletas a partir del 12 de junio, para evitar turistas que deberían buscar otras alternativas de alojamiento.









El presidente de la Asociación de Amigos del Camino Francés en Burgos, Jesús Aguirre, ha explicado que en esta ciudad hay otros dos albergues de peregrinos que no aplicarán esta normativa.



Sin embargo, en el caso del albergue municipal, que es el que gestiona la asociación, tienen claro que quienes dicen ser peregrinos y llegan con maletas suelen ser turistas que realizan etapas sueltas y recorren el resto del camino en medios de transporte".



Aunque tras la pandemia no se han recuperado las cifras de peregrinos previas y el albergue ha mantenido una limitación de aforo mayor, Aguirre ha asegurado que con las cifras de mayo, el mes de mayor afluencia de peregrinos a Burgos junto a septiembre, la procedencia de la mayor parte de quienes realizan el Camino de Santiago sigue siendo la misma.



El 80 por ciento son extranjeros cuyo origen es, de mayor a menor volumen, Corea del Sur, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos; y, en cuanto a los peregrinos españoles, la principal procedencia es Cataluña.



La asociación está preparando actividades especiales para celebrar este año la festividad de Santiago Apóstol (25 de julio), que por primera vez en muchos años es festivo en Castilla y León, igual que ocurre en País Vasco, Navarra y Galicia.



No obstante, aún no tienen cerrado el calendario de estas actividades, ya que tendrán que cambiar la fecha de las que inicialmente habían previsto para los días 22 y 23 de julio, debido a las elecciones generales convocadas para ese domingo.