La mitad de los empresarios de Burgos no volvería a elegir la provincia en próximas inversiones

El 2023 ha sido un año de crecimiento para las empresas de Burgos, en líneas generales. Sin embargo, según el Índice de Confianza Empresarial de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), el 50% de los empresarios no volverían a elegir esta provincia para llevar a cabo sus próximas inversiones. Llama la atención que el 20% de los encuestados preferiría invertir en el extranjero y ninguno de ellos lo haría en Madrid.

El tesorero de FAE, Ignacio San Millán, cree que una de las razones es la falta de infraestructuras, como el corredor central ferroviario con un tren directo Madrid-Aranda-Burgos y varias autovías pendientes, fundamentalmente la A-12 (Burgos-Logroño) y la A-73 (Burgos-Aguilar de Campoó). Esto sumado a la falta de suelo industrial provoca que tampoco se hayan asentado en Burgos grandes empresarios en los últimos años.

A pesar de estos resultados, "más de la mitad empresas burgalesas han mejorado su situación este último año respecto el anterior", ha destacado San Millán, pese a admitir que se sigue resistiendo la creación de empleo. De hecho, según este estudio, solo un 25% de los encuestados han sido capaces de ofrecer nuevos puestos de trabajo.

El 2024 arranca en Burgos con incertidumbre. Como suele ocurrir en otras ocasiones, las previsiones no son excesivamente optimistas. Solo el 20% de las empresas de Burgos espera crecer durante este año. Sin embargo, el año pasado las previsiones indicaban un 15% y al final se acabó sobrepasando esa cifra.

Desde la FAE vuelven a insistir en la necesidad de crear suelo industrial. Lamentan que desde la puesta en marcha del polo de desarrollo, no hay grandes empresas que se hayan instalado en Burgos. Lo más próximo debe ser potenciar el futuro parque tecnológico y tratar de captar a empresas tecnológicas e innovadoras, "no vaya a ser que tengamos un parque tecnológico precioso como infraestructura y luego no tengamos empresas", puntualiza la secretaria general de FAE, Emiliana Moleno.



En el informe realizado por la organización empresarial se aprecia que uno de cada tres empresarios tiene sensación de incertidumbre sobre el guturo. Dos de cada tres están preocupados por las reformas laborales y le siguen, por este orden, las inquietudes por posibles reformas fiscales, la evolución del IPC, el absentismo laboral y la situación geopolítica.



A pesar de la incertidumbre, el 60% de los empresarios ha considerado que este año está manteniendo su nivel de pedidos, mientras un 20% ha reconocido que su situación en cuanto a pedidos está mejorando este año y otro 20% apunta a un empeoramiento.