Mons. Mario Iceta, nuevo Arzobispo de Burgos: "Quiero ser uno de vosotros"

Con asistencia de doce Obispos y los abades de Silos y Cardeña, además de las autoridades regionales y locales, encabezadas por el Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibañez junto el Alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, el Presidente de la Diputación Cesar Rico y otros representantes políticos y sociales de Burgos, se ha celebrado en la Catedral de Burgos el acto de toma de posesión del nuevo Arzobispo de la Diócesis Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa.

A las diez y media de la mañana de este frío sábado de diciembre, hacía su entrada en la Catedral de Burgos, por la Puerta Santa del Perdón, el Arzobispo electo de Burgos, iniciándose así el acto de toma de posesión de la Diócesis del nuevo prelado. Monseñor Iceta, acompañado del Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza, fue recibido por el administrador apostólico y Arzobispo Emérito de Burgos, don Fidel Herráez.

Una vez presentado al Colegio de Consultores y al Cabildo, Monseñor Iceta visitó la capilla del Santo Cristo de Burgos, lugar de peregrinación de los burgaleses en tiempos de epidemias a lo largo de los siglos, donde permaneció en oración.

Los Pueri Cantores de la Catedral entonaron en euskera, lengua materna del nuevo Arzobispo, el tema “Quédate aquí, Señor, anochece sin ti”.

TOMA DE POSESIÓN

Ya en el altar mayor del templo catedralicio, se dio lectura a las “Letras Apostólicas” del Santo Padre con el nombramiento del nuevo pastor de la Diócesis burgense, tras lo cual, el nuevo titular del Arzobispado se sentó en la cátedra. El Nuncio le hizo entrega en ese momento del báculo. Dos sacerdotes en representación de los presbíteros, dos religiosos representando a la vida consagrada y una familia, en representación del pueblo manifestaron obediencia y afecto al nuevo prelado.

Tras el acto de toma de posesión se inició la Eucaristía.

PRIMERAS PALABRAS

En su homilía, Monseñor Mario Iceta agradeció al Santo Padre la encomienda de ser pastor de “esta porción venerable y hermosa del pueblo de Dios”. Del mismo modo, se refirió a su antecesor, Fidel Herráez. “Con cuánta dedicación has cuidado de esta Iglesia, has visitado las 1003 parroquias en 5 años. Has preparado junto con el equipo del octavo centenario este Jubileo que estamos celebrando, cuánto también tengo que aprender de ti y agradecerte”, ha señalado.

Iceta ha reconocido que le ha tocado “un lote hermoso, me encanta mi heredad”. Ha tenido un recuerdo especial para todas las personas que sufren la pandemia del covid-19. Y con alegría ha pedido al pueblo burgalés ser “uno de vosotros”.

@MarioIceta: “Es un tiempo de espera y esperanza. De dejarse lavar los pies para aprender a crecer en amor. Con el lavatorio de los pies se genera una nueva humanidad de entrega, servicio, misericordia y perdón”. #BienvenidoDonMario — Diócesis de Burgos (@archiburgos) December 5, 2020

BIOGRAFÍA

Mario Iceta Gavicagogeascoa nació en Guernika (Vizcaya) el 21 de marzo de 1965.

Doctor en Medicina y Cirugía, Doctor en Teología y Máster en Gestión bancaria, fue ordenado sacerdote en 1994 en Córdoba.

El 5 de Febrero de 2008 fue nombrado Obispo titular de Álava y auxiliar de Bilbao, cargo que ocupó hasta el 24 de agosto de 2010 al ser nombrado Obispo de Bilbao.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro y Presidente de la subcomisión para la Familia y la Vida, y vicepresidente de la Comisión del Apostolado Seglar. Desde marzo de 2020 es miembro de la Ejecutiva y de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Es miembro, también de de las Academias de Ciencias Morales de Córdoba, de Ciencias Médicas de Bilbao y de Medicina y Cirugía de Sevilla.

El 6 de octubre de este año fue nombrado Arzobispo de Burgos.

LA DIÓCESIS

Monseñor Mario Iceta es el arzobispo número 50 de la Archidiócesis de Burgos, cuyos orígenes se remontan al siglo III cuando la sede del obispo se encontraba en la antigua Auca (hoy, Villafranca Montes de Oca). En 1075 la sede se trasladó a Burgos. En 1574 se le concedió el título de Archidiócesis, siendo su primer Arzobispo Francisco Pacheco de Toledo.