Los nacidos en 1947 tendrán que vacunarse el viernes 23 en el Coliseum Burgos

El viernes 23 de abril continúan las vacunaciones masivas en el Coliseum de Burgos a los empadronados en la capital y a las personas pertenecientes a las zonas básicas de salud de Burgos Rural Norte y Burgos Rural Sur y que no se hayan inoculado anteriormente. El horario será de 9 de la mañana a 20 horas, pero los asistentes nacidos en 1947, de 74 años, deberán acudir respetando los horarios establecidos para cada mes de nacimiento:

- 9 a 10 horas: nacidos en enero

- 10 a 11 horas: nacidos en febrero y marzo

- 11 a 12 horas: nacidos en abril

- 12 a 13 horas: nacidos en mayo

- 13 a 14 horas: nacidos en junio

- 14 a 15 horas: nacidos en julio

- 15 a 16 horas: nacidos en agosto

- 16 a 17 horas: nacidos en septiembre

- 17 a 18 horas: nacidos en octubre

- 18 a 19 horas: nacidos en noviembre

- 19 a 20 horas: nacidos en diciembre

En esta vacunación se incluye también a mutualistas y desplazados y no deben acudir personas de zonas rurales, excepto empadronados en las zonas básicas de Burgos Rural Norte y Burgos Rural Sur, ya que se les convocará posteriormente en sus puntos correspondientes. No deben acudir las personas con síntomas o en cuarentena por contacto estrecho, personas trasplantadas, en diálisis, en tratamiento oncológico o con Síndrome de Down. Asimismo, los asistentes deberán indicar a los profesionales sanitarios las alergias conocidas.

Los convocados deberán asistir a los puntos de vacunación con su DNI y su tarjeta sanitaria. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento serán avisadas posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud.

La Junta de Castilla y León mantiene sus objetivos en la estrategia de inoculación en la Comunidad: vacunar al mayor número de personas, en el menor tiempo posible y con garantías de seguridad.