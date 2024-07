Las reinas de las fiestas de Burgos desvelan su opinión sobre la programación de los Sampedros 2024

Las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo 2024 en Burgos cuentan con dos protagonistas muy especiales cada año, la Reina Mayor y la Reina Infantil. Este año, este tan singular honor corresponde a Natalia Pérez y Vega Sacristán. Ellas encabezan la Corte de Honor y representan a la ciudad, no solo en las fiestas, sino en muchos otros eventos y celebraciones que se celebren durante el año.

Natalia y Vega fueron elegidas entre un grupo destacado de 38 candidatas a Reina Mayor y 35 aspirantes a Reina Infantil. El proceso de elección de las reinas de las fiestas de Burgos es un evento que ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las necesidades y aspiraciones de las jóvenes burgalesas.





El proceso se lleva a cabo durante dos días, con una jornada completa de convivencia entre las candidatas y el jurado. Evalúan aspectos como la soltura de las candidatas, su saber estar y su conocimiento sobre la ciudad. Este año, el proceso de elección coincide con el 70 aniversario de la proclamación de las primeras reinas de las fiestas de San Pedro y San Pablo en 1954.

Natalia Pérez: Química y trabajadora de la UBU

Natalia Pérez tiene 24 años y es graduada en Química. Combina su trabajo en la Universidad de Burgos con sus responsabilidades como Reina Mayor. Confiesa en COPE que vivir las fiestas desde esta perspectiva ha sido una sorpresa: "No me lo imaginaba. Hay, por ejemplo, más multitud que la que ves desde abajo. Muchas veces cuando acudes al pregón con tu peña, o con tu grupo de danzas, estás rodeado, sabes que hay mucha gente, pero verlo desde arriba te da otra perspectiva totalmente diferente", relata Natalia.

Durante esta semana, esta joven burgalesa está compaginando su trabajo con su cargo de reina. "He tenido suerte. Tengo muchísima flexibilidad. La verdad es que lo han entendido perfectamente y me están dando todas las facilidades, que no se puede decir en todas partes", explica aliviada, ya que si no, "esto se hubiese llevado de una manera muy diferente", admite.





Perteneciente a la Peña Antonio José, Natalia ha puesto de manifiesto la importancia de las peñas para vivir intensamente las fiestas. Le ha contado a Raúl González como surgió su interés por unirse a una. Reconoce que lo primero que pensó cuando vio disfrutar tanto a los peñistas fue: "Yo también quiero".

Su grupo de amigas del instituto son de la zona de Gamonal y Capiscol y se pusieron manos a la obra para buscar una peña que estuviera cerca. Acabaron en la que lleva el nombre del folclorista burgalés, porque su hermana ya pertenecía a ella. Una vez apuntadas, "ahí conoces gente y al final te van tirando. La verdad que hemos conocido a gente estupenda y muy bien, estoy muy contenta", cuenta en COPE la Reina Mayor de las fiestas de Burgos.

Proclamación de la Corte Mayor e Infantil de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024.

Vega Sacristán: Pasión por las danzas

Vega Sacristán es la Reina Infantil de las fiestas. Tiene 10 años y estudia quinto de primaria en el Colegio Isabel de Basilea. En COPE ha destacado su pasión por las danzas. De hecho, es miembro del Grupo de Danzas María Ángeles Saiz.

La Ofrenda de Flores a Santa María la Mayor es uno de los momentos favoritos de la semana para Vega, que siempre la ha vivido con intensidad. Desde que es un evento que le ha gustado "desde el principio". Además, le llaman la atención la proclamación y la cabalgata.

Con una agenda tan ocupada, Vega también ha compartido su experiencia sobre el ritmo de los eventos: "Sí que se ha pasado muy rápido, porque como ha sido todo seguido... pero lo he disfrutado", relata la Reina Infantil.

Ofrenda de flores a Santa María la Mayor, patrona de Burgos, dentro de la programación de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2024.





Las reinas opinan sobre los Sampedros

Cuestionada por su opinión sobre las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2024, la Reina Mayor, Natalia Pérez admite que le han gustado bastante también este año: "Llevamos una racha bastante buena, en la que, desde el Ayuntamiento, se han organizado vermús toreros, con charangas. A la vista está que han sido todo un éxito. La oferta es muy variada. Los conciertos han sido muy chulos y no echo tampoco en falta nada, porque ha habido actividades todo el día. Sino también tienes la parte de las peñas, que están sempre organizando vermús, van con la charanga a todas partes... y aunque no seas de la peña eso está abierto a todo el mundo. Oferta, desde luego hay", opina Pérez.

Vega Sacristán, la Reina Infantil, cree que tienen bastantes actividades para su edad y les ha pedido a los niños de Burgos que "se lo pasen muy bien estos Sampedros y que lo disfruten".

Una Tradición Viva

Las Reinas de las Fiestas no solo embellecen los eventos oficiales, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y orgullo entre los burgaleses. Participan en la Misa Pontifical, la interpretación de la Jota Burgalesa y la recepción de autoridades y visitantes, simbolizando la hospitalidad y tradición burgalesa.

Próximos Eventos

La presencia de Natalia y Vega se prolongará más allá de las festividades de San Pedro y San Pablo, con su próxima aparición programada para el domingo en el Día de las Peñas. Además, estarán presentes en el Festival Internacional de Folclore 'Ciudad de Burgos'. Su participación continúa siendo un símbolo de la rica cultura y tradiciones de Burgos, aportando alegría a cada celebración.





