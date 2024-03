La inspiradora historia de Felisa Atienza: pionera en la aviación y en la Justicia de Burgos

La historia está llena de mujeres pioneras. En todos los ámbitos de la sociedad, siempre ha habido una primera mujer que ha roto las barreras. Hoy Día Internacional de la Mujer, ponemos el foco en esas protagonistas que han abierto el camino a las generaciones venideras.

No es nada fácil pasar a la historia en un ámbito. Imagínate, hacerlo en dos. Es la historia de Felisa Atienza Rodríguez, primera mujer piloto de Burgos, y la primera en tomar posesión como jueza de primera instancia e instrucción en la provincia. "Yo no fui consciente de que era pionera de nada, simplemente era joven y las circunstancias me llevaron por allí. Yo me casé con una persona cuya afición era la aviación deportiva. Inmediatamente me hizo piloto, me quedé embarazada por el camino y bueno pues eso no fue óbice para que me dieran la licencia. Con mucha naturalidad, no sentí la sensación de hacer nada especial", recuerda Felisa en COPE.

Esta mujer pionera nació en Asturias, pero la vida le trajo hasta Burgos. Desafió las convenciones sociales de la época al convertirse en la primera mujer piloto de aviones de la historia de Burgos en 1975. 5 años después, se proclamó campeona de España de vuelo con motor junto a su marido, José Antonio Alonso Bañuelos. Como es de caprichosa la vida, ese mismo año su marido falleció en un accidente áereo en la Sierra de Guadarrama. A pesar de esta terrible pérdida, Felisa continuó volando años después, mientras compaginaba sucarrera judicial con el cuidado de sus dos hijos.

"Bueno no no era fácil. Afortunadamente yo tenía ayuda familiar y ayuda doméstica en casa. Creo que la ventaja es que yo era muy joven. Me quedé viuda con apenas 30 años, entonces tienes mucha energía y no te da otra solución. Yo tenía dos niños pequeños y tenía que sacarlos adelante", explica, este mujer que se covirtió en 1979 en la primera jueza de primera instancia de la provincia de Burgos, para posteriormente trasladarse a Madrid como magistrada de la Audiencia Nacional.

Esta tarde, Felisa Atienza va a formar parte del evento que se celebrará a las 18.00 horas en el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos, en el que exaltará la figura de las mujeres pioneras que allanaron el camino en áreas "tradicionalmente consideradas masculinas".

Ahí estará la propia Cristina Ayala, la primera alcaldesa de la ciudad, y también Albina Gallo, pionera en el atletismo femenino en la década de los 60; Mª Luisa Ávila, médica y una de las fundadoras del Hospital del Divino Valles; Josefina Martín, una de las primeras mujeres en el sector vitivinícola de la provincia; Inés Praga, la primera Catedrática de la Universidad de Burgos y Carmen Santos, la primera concejala del Ayuntamiento de Burgos en la era democrática.

