Historias de misioneros burgaleses para tomar conciencia del Domund

En Burgos la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, será especial este 2019 al cumplirse 100 años de la carta Maximun Illud de Benedicto XV, considerada la carta magna de las misiones modernas y que convirtió a Burgos en semillero de vocaciones misioneras.

De hecho la burgalesa es la tercera provincia de España con mayor número de misioneros por todo el mundo, solo por detrás de Madrid y Pamplona, con un total de 620 enviados, de los cuales 329 son hombres y 291 mujeres.

Una de ellas es Presentación López, misionera burgalesa regresada de las Hermanas de San José de Gerona, en Rubare, en la República Democrática del Congo. Un territorio marcado por la inestabilidad y la proliferación de grupos guerrilleros. De hecho, un día, lo sufrió en primera persona. "De pronto vimos que cayó una bomba y les dije a los obreros que estaban conmigo y dos hermanas jóvenes que se refugiaran en un depósito del agua que habían construido. Mientras yo fui a guardar las llaves y cerrar la puerta, pero ya no pude salir. Cayó la primera bomba delante de la casa y vi que no tenía salida. Recé, me puse en manos de Dios y me cayó otra bomba. No sé el tiempo que pasaría cuando estuve en coma pero cuando reaccione eché la mirada hacia los pies y vi que no los tenía", relata.

Un ejemplo de una vida dada a los demás que nos ayuda a tomar conciencia de lo importante que es colaborar el 20 de octubre, día que cobra más importancia el conocido en España como Domund. El dinero que se recauda se invierte en lugares en guerra, pobres y con enfermedades que prácticamente son pandemias.

Jesús Ruiz es misionero burgalés y obispo auxiliar en Bangassou, en República Centroafricana. Lleva 31 años de misionero y ha visto prácticamente de todo. "Desde hace 2 años soy obispo en esta zona y ahora es otra realidad. Estamos en una guerra desde hace 7 años con un tercio de la población desplazada y con 14 grupos guerrilleros. Hay mucha violencia, mucha pobreza y nosotros tratamos de manifestar cómo Dios está en medio de nosotros, en medio de la guerra. Nos quedamos con la gente a vivir allí con ellos las angustias, las tristezas, las injusticias...", dice.

Ramón Delgado, delegado diocesano de misiones y director de Obras Misionales Pontificias, explica por qué es importante apoyar económicamente el trabajo que hace la Iglesia en los lugares más pobres del mundo. "Dos tercios de las escuelas que tiene la Iglesia Católica están en el Tercer Mundo. En muchas de las parroquias que hay en estos lugares de misión llevan consigo una escuela. El mantener esa escuela, con los salarios de los profesores y todo este tipo de cosas supone dinero. Al colaborar el Día del Domund se apoya económicamente a las misiones", expone Delgado.

El pasado año se recaudaron en Burgos 169.000 euros gracias al Día del Domund.