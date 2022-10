El Fórum Evolución de Burgos acoge la XXIV edición de la Pasarela de la Moda de CyL con sorprendentes diseños

Tejidos “con caída”, vestidos de novia ‘sutiles’, looks desenfadados con “colores muy vivos” y una colección que resume el éxodo judío de Rusia a Palestina abrieron hoy la primera hora de desfiles de la Pasarela de la Moda de Castilla y León. El Fórum Evolución de Burgos acoge desde hoy hasta el próximo 20 de octubre la vigésimo cuarta edición de este evento de moda, con 25 desfiles presenciales, de los cuales 23 corresponden a empresas y diseñadores de la Comunidad.

La firma ‘La Nueva Costura’ de Carolina Gázquez fue la encargada de estrenar la pasarela, con su colección cápsula ‘Sutil’, donde cobraron especial importancia los tejidos nobles y el gusto por los detalles, de forma que la mujer adquiera una pieza “única e irrepetible”. Según defienden dese la firma, no diseñan únicamente para un tipo de mujer, sino para cada mujer y su esencia “crea el camino y son la inspiración”.

El atelier de ‘La Nueva Costura’ abrió sus puertas hace seis meses en la capital burgalesa, y hoy presentó al público castellano y leonés por primera vez sus propuestas, en una colección en la que predominaron los tejidos con caída, tejidos princesa y los tules, entre otros. Las hombreras jugaron también un papel destacado, al ser un complemento que “favorece y estiliza”.

Primera jornada de la XXIV Pasarela de la Moda de Castilla y León que se celebra del 18 al 20 de octubre en Burgos. Asiste a la inauguración el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo





El segundo turno fue para Fashion S.A. una empresa familiar dedicada al diseño y confección de moda para la mujer que inició su andadura en Salamanca en 1972. Durante el desfile de hoy presentaron prendas de invierno “versátiles” y muy actuales, para “una mujer dinámica y con estilo propio”. Los abrigos largos y los colores vivos, siguiendo las últimas tendencias, hasta otras más atemporales inundaron la pasarela de esta edición.

La firma modela por primera vez en la Pasarela de la Moda de Castilla y León, y en su nombre, José Alberto Lamas explica que una de las bases de su trabajo es el uso de materias primas naturales, como la lana y la alpaca, además de un patronaje “muy cuidado” y la fabricación en España. A preguntas de los medios acerca de la situación que vive la moda en Castilla y León, señaló el problema al que se enfrenta el sector con la moda procedente de Asia y otros retos a los que se enfrenta el sector en la actualidad.

La diseñadora Ana de Haro aprovechó el desfile para presentar su colección ‘Éxodo a la esperanza’, una colección que se inspira en el libro ‘Dispara, yo ya estoy muerto’ de la escritora Julia Navarro, y a través de la cual narra el éxodo judío de Rusia a Palestina. La colección se dividía en dos partes. Por un lado, la Rusia Zarista, en la que predominaban los volúmenes y el color. Una colección que, tal y como señala la diseñadora, se inspira en los niños, con prendas como pololos, puntillas, calcetas, chalecos, abrigos...etc. De hecho, la diseñadora quiso hacer un guiño a los niños mostrando en el desfile una muñeca Las piezas sufren una evolución en la segunda parte del desfile, que se inspira más en Palestina, donde los estilos son “más frescos y relajados”, con ropa de trabajar y estar en el campo.





Los vestidos de novia con estilo y personalidad, ideales para “cualquier tipo de novia”, una colección ‘Sunshine’ para una mujer “fresca y muy femenina”, así como diseños inspirados en el color azul y sus diferentes variantes, fueron las propuestas presentadas durante la tarde de hoy por las firmas ‘La Caprichosa’, Raquel Tomillo y Concha Ceballos, durante la XXIV edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, que se celebra en Burgos hasta el próximo 20 de octubre.

La diseñadora Beatriz Suárez, detrás de quien se encuentra ‘La Caprichosa’, quiso mostrar hoy una colección de vestidos de novia “para todos los gustos”. Conjuntos atrevidos, con falda, vestido, pantalón...etc, en los que predominaba el color blanco, e inspirada en las propias novias. Así lo afirma Suárez, que señala que para ella, el proceso de confección en su atelier comienza con una entrevista previa con la novia, conociendo todo acerca del evento, y a partir de entonces elaborar el vestido que la acompañará en un día tan especial.

Sus trajes se caracterizan por tener un patronaje hecho a medida, donde se resalten las cualidades de la persona. Para ello, utiliza los “mejores tejidos”, tal y como señala ella, con trajes en los que la novia se sienta “cómoda”, y que además la inspiren a la hora de crear. “Los trajes se inspiran en mis novias, en lo que ellas necesitan”, afirma. A esta marca le define la búsqueda de siluetas nuevas y el uso de tejidos de primera calidad, donde mezcla diferentes texturas.

Beatriz Suárez estudió Diseño de Moda en la Escuela Superior de Arte de Burgos y se formó en Alta Costura en la Escuela de Javier Barroteta en Bilbao. Abrió su primer taller de costura a medida en León en 2017 y desde entonces ha vestido novias, madrinas e invitadas de León y de toda España, incluso de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, siendo esta su primera vez en la Pasarela de la Moda de Castilla y Léon.

En el lado contrario está la diseñadora Raquel Tomillo, asidua de este evento. Tras los dos años de pandemia, su marca regresa a la Pasarela de la Moda de Castilla y León con la colección ‘Sunshine’, con ropa para la temporada primavera-verano 2023, la cual se caracteriza por mostrar vestidos de fiesta para mujer, de siluetas “muy femeninas”, con prendas en varios colores, entre las que predomina la versatilidad y la luz. “Mi colección reitera la mujer fresca, alegre, contemporánea, y muy femenina”, apuntó.

La diseñadora destaca que el 50 por ciento de su colección se puede sacar “a pasear un fin de semana, en alguna cena o evento”, de forma que no se cierra unicamente en su uso en ceremonias o eventos muy formales. “Me inspiro en el tejido. Me emana algo y lo llevo hacia mi estilo”, afirma Tomillo. Por ello, los tejidos que presenta en esta colección son “muy bien acabados, especiales, artesanales y especiales”.

Asimismo, a preguntas de los periodistas acerca que cómo evoluciona la moda tras estos dos años de pandemia, la diseñadora señala que “se ve un avance y un disfrute”. “Somos una sociedad inquieta y nos cansamos rápidamente de todo, porque tenemos oferta de todo. Pasa lo mismo con la moda, tenemos para todo”. Por ello, la situación que vive ahora la moda es de cambio, respondiendo a los estados de animo. “Es un reflejo del estado de ánimo de la sociedad, que quiere cambiar muy a menudo. La moda es uno de los elementos que más evoluciona”, reflexionó.

La siguiente en desfilar fue Concha Ceballos, una marca de Freddy’s Original, empresa creada en 1993, y que para esta edición de la Pasarela de la Moda presentó su colección de primavera-verano 2023 ‘Natural Blue’, donde el color azul y sus derivados fueron la inspiración. De esta forma, tal y como explica la diseñadora, las prendas se inspiran en los colores de la naturaleza, siendo el azul puro del cielo el gran protagonista, con tules bordados que imitan al coral del mar y sugieren la silueta de una mujer elegante.

“Con esta colección me he quedado en ese sentimiento de paz y libertad después de estar en un vida tan ajetreada como llevabamos. Me he quedado en ese sentimiento de cuando me siento bien y conectada con la naturaleza, y lo he dejado plasmar”, afirma. Sin embargo el azul no es el único color que representa esta colección, ya que en sus prendas se puede ver también el violeta, el verde agua, azul celeste...etc.

Así expuso una colección de prêt-à-porter con todo tipo de conjuntos de falda y pantalón, junto con vestidos de calle que tienen un diseño muy particular y trabajado. Destacan las prendas de fiesta por sus diseños elaborados con tejidos nobles, como tules, bordados, sedas y organzas. “Es una colección muy femenina, realzando la silueta de la mujer, que brille con su propia luz”, agregó.









Los desfiles de las firmas Cristina Fernández Lucas y Baro Lucas fueron los encargados de cerrar hoy la primera jornada de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, que celebra en Burgos estos días su XXIV edición. Trajes que reinterpretan el traje charro de la Sierra de Francia (Salamanca) y conjuntos con un “aire andaluz pero vanguardista” fueron las propuestas presentadas por los diseñadores Cristina Fernández Lucas y Baro Lucas, que participaron hoy en este evento para mostrar las colecciones que han diseñado para 2023.

La colección ‘Raíces’ de Cristina Fernández Lucas se inspira en su propia infancia y vivencias en su pueblo natal Miranda del Castañar, en la provincia de Salamanca, un pueblo donde la gente se dedica a los bordados artesanos. Es algo que Fernández Lucas quiso trasladar en esta colección tan “especial” para ella, a través de la cual reinterpreta las tradiciones con las que creció, como el traje charro y el bordado serrano.

De esta forma, las líneas de la colección se inspiran en el traje tradicional mirandeño, que destaca por sus volúmenes en faldas, prendas que se cruzan para envolver los cuerpos, colorido y bordados que adornan esas prendas exteriores, dando riqueza a cada uno de los looks. La colección se centra en varios colores, entre ellos el blanco puro que “evoca las enaguas y la pureza”, y una parte “más ornamental” en color.

El encargado de cerrar el evento fue Baro Lucas, con su colección ‘Cairel’, la cual tiene un “aire andaluz pero vanguardista”, en el que hay un popurrí, mezclando lo andaluz con el estilo personal del diseñador. La colección se presenta de cara a otoño-invierno 2023, con colores muy vivos y llamativos, aunque también otros neutros. El klein, el rosa, el amarillo, el salmón y el negro fueron algunos de los colores que pudieron verse en la pasarela hoy, acompañados de materiales como el encaje, el cuero bordado, el pañol, el terciopelo, el tweed, el tafetán o los flecos.

Para Baro Lucas poder formar parte hoy de esta Pasarela es “un paso muy grande” en su carrera, dado que la moda ha sido su hobby desde muy pequeño. Su firma nació en 2017 y cuenta actualmente con un atelier en la calle Santa María de Tordesillas, en Valladolid, así como tienda online. Su sello se caracteriza por buscar el luje en la sencillez, y destaca además por trabajar de manera “local y sostenible”, produciendo una baja cantidad de residuos y un producto artesanal y original.