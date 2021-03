La exposición ‘Literatura en clave de mujer’ rinde homenaje a 10 autoras de Castilla y León

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua inauguró hoy lunes, 8 de marzo, en el Palacio de la Isla de Burgos la exposición ‘Literatura en clave de mujer. Diez escritoras de Castilla y León’, coincidiendo con la conmemoración del ‘Día Internacional de la Mujer’. Se trata un proyecto expositivo que pretende recordar las letras escritas por mujeres de Castilla y León que supieron abrir caminos decisivos para comprender la literatura actual.

Recordar el trabajo literario de todas ellas y reivindicar la necesidad de leer y estudiar sus obras es el objetivo de esta propuesta expositiva, que rinde homenaje a diez grandes escritoras, autoras muy diferentes entre sí, representantes de otras tantas posturas muy diversas ante el hecho literario y ante la cuestión de cómo ser mujer en el presente.

Las escritoras Alfonsa de la Torre (Cuéllar, Segovia), Carmen Martín Gaite (Salamanca), Concha de Marco (Soria), Delhy Tejero (Zamora), Elena Santiago (León), Enriqueta Antolín (Palencia), Josefina Aldecoa (León), María Teresa León (burgalesa nacida en Logroño), Rosa Chacel (Valladolid) y Teresa Barbero (Ávila) son las protagonistas de esta nueva exposición.

Las profesoras Natalia Álvarez (Universidad de León), Carmen Morán (Universidad de Valladolid) y María Ángeles Pérez (Universidad de Salamanca), además de la escritora burgalesa María Jesús Jabato son las comisarias de este montaje expositivo que pretende destacar también las ausencias, por aquellas mujeres que podrían haber estado y no estuvieron: no publicaron, no fueron leídas, no se decidieron a tomar la pluma y afirmar “soy escritora”.

La inauguración reunió hoy en el Palacio de la Isla a la diputada de Cultura de Burgos, Raquel Contreras, a la concejal de Cultura de Burgos, Rosario Pérez y al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz. El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Sanbtonja, junto a las profesoras Natalia Álvarez (Universidad de León) y Carmen Morán (UVA) participaron de forma telemática.

Durante la presentación, Santonja señaló que esta exposición es el resultado del trabajo y del esfuerzo de muchas voluntades. “El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua tiene la obligación de dar contenido literario y profundidad intelectual a la conmemoración de una fecha importante como es el ‘Día Internacional de la Mujer”, dijo, destacando que la muestra es el “ejemplo inapelable” de que siempre ha habido escritoras en Castilla y León. También quiso subrayar el “esfuerzo conjunto” de las cuatro comisarias de la exposición, que han intervenido en este montaje representando a las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

Natalia Álvarez, por su parte, señaló que esta muestra recupera a diez grandes figuras de la literatura, no solo de Castilla y León, sino de España. “Fueron mujeres que no se vendían a las modas, que van contracorriente y poseen una visión personal del mundo, con un recorrido por todos los géneros en distintas épocas del siglo XX”, apuntó, destacando el carácter educativo del montaje, dirigido a cualquier persona interesada en la literatura. En parecidos términos se expresó Carmen Moran, a quien llamó la atención el distinto grado de conocimiento que existe de todas estas autoras. “La exposición es también una invitación a la lectura de sus obras, se trata de volver a sus obras”, añadió.

La exposición ofrece las semblanzas vitales de cada una de estas autoras, y una selección de citas en las que expresan –con voces bien distintas, desde circunstancias muy diferentes también— qué ha sido para ellas escribir siendo mujer y qué significa la literatura en su vida. En algunos de estos testimonios es posible encontrar la reivindicación expresada con voz clara, en otras, incomodidad e incluso abierto rechazo a la idea de una literatura femenina.

Desde el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua señala que de la misma manera que las circunstancias y obras de estas autoras son distintas, lo es también el grado de conocimiento que se tiene sobre ellas, y la selección de documentos con que están representadas en la exposición así lo refleja. En este sentido indican que mientras de algunas disponen de ediciones actualizadas y numerosos estudios, otras esperan aún que sean leídas y descubrir en sus páginas "iluminaciones certeras" sobre cómo eran.