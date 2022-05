Cerca de 100.000 burgaleses marcan la casilla de la Iglesia en su Declaración de la Renta

En el último ejercicio, 89.960 declaraciones llevaron marcada la casilla a favor de la Iglesia católica en Burgos. Supone el 45,11% del total de declaraciones (13,54 puntos más que la media nacional, que se sitúa en el 31,57%), si bien disminuyó en 88 las que llevaban marcada la casilla de libre designación a favor de la Iglesia respecto al año anterior. En total, los burgaleses aportaron a la Iglesia católica 2.704.186 euros (una media de algo más de 30 euros por persona, el 0,7% de sus impuestos), aunque finalmente la archidiócesis acabó recibiendo 5.135.587,86 euros, procedentes del conjunto de la población española a través del fondo de sustentación que distribuye la Conferencia Episcopal. Atendiendo a las declaraciones que se realizan de forma conjunta, la cifra revela que numerosos burgaleses (unos 100.000, aproximadamente) respaldan con este gesto la labor que realiza la Iglesia católica en la provincia.

Los datos también reflejan que el 12,14% de los contribuyentes en Burgos marca exclusivamente la casilla de la Iglesia, el 32,97% marca ambas y el 31,94% señala exclusivamente la casilla de fines sociales. Junto a ello, aún hay un 22,95% de contribuyentes que no marca ninguna de las dos casillas de libre designación, haciendo que 813.224 euros de sus impuestos no vayan destinados a ninguna de las dos opciones. «En Burgos muchas personas respaldan nuestra labor», ha indicado Vicente Rebollo, vicario para los asuntos económicos de la archidiócesis. «Saben que el dinero que nos confían se pone al servicio de la gente».

A pesar de que Burgos sigue estando entre las provincias donde más se marca la casilla de la Iglesia, Rebollo hace una llamada a la acción, a fin de no seguir restando ayuda en un momento de especial dificultad económica en España y en Europa, donde la crisis generada por la pandemia que no ha acabado, el conflicto armado en Ucrania y una desbocada inflación amenazan con el riesgo de exclusión a numerosas personas. «Es necesario que ese porcentaje de personas que aún no marca ninguna casilla baje, que todo el mundo marque, que nada se quede en blanco», ha insistido. «Es un simple gesto que llena de bondad el pago de nuestros impuestos». En su opinión, aún muchas declaraciones no llevan asignada ninguna casilla bien «por despiste» o por falta de tramitación a través de los gestores que realizan el proceso.

«Personalizar cada equis»

La Iglesia desea «personalizar cada equis». De ahí que Cáritas Burgos haya querido poner rostros a esas historias que han encontrado ayuda en la Iglesia. La institución católica constata que la crisis se agudiza y que cada vez son necesarios más recursos y personas para paliar las dificultades de sus usuarios. Laura Díez de la Fuente, técnico del programa de Mayores de Cáritas Burgos, ha querido poner rostro a algunas de las personas mayores que se benefician del programa «A tu lado», financiado con 14.640 euros recibidos a través de la asignación que reciben por la casilla de «fines sociales» (en total, han sido 246.038 euros para diversos programas, como inclusión, juventud, mujer, drogas y voluntariado, además del mencionado de mayores). Con él han acompañado a 100 personas mayores del entorno rural (especialmente en Espinosa de los Monteros, Ibeas de Juarros y Belorado), trabajando las relaciones interpersonales, la salud emocional, el envejecimiento activo y la estimulación cognitiva, el ocio y el desarrollo cultural y creativo y la alfabetización digital básica en una época en que las tecnologías han sido imprescindibles para las comunicaciones. Además, en 2021 Cáritas diocesana de Burgos recibió 140.771 euros de forma directa de la Conferencia Episcopal.

Cáritas y la archidiócesis de Burgos invitan a los burgaleses a marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y de Fines Sociales en la Asignación Tributaria. De esta manera, el contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. Con esta opción, se estarán apoyando decenas de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión, y, al mismo tiempo, la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia católica.

