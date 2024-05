Los vecinos de Miranda de Ebro (Burgos) viven estos días con preocupación y es que la localidad se ha enfrentado un inusual brote de gastroenteritis que ha afectado a un considerable número de personas. Según datos proporcionados por el hospital Santiago Apóstol de Miranda, se han registrado 98 casos desde el pasado lunes hasta ayer jueves.

El pico más alto de incidencia se observó el día de ayer, cuando las urgencias hospitalarias recibieron un flujo significativo de pacientes afectados por síntomas gastrointestinales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro está realizando análisis del agua destinada al consumo humano en diferentes puntos de la ciudad. Guillermo Ubieto, concejal de servicios de Miranda de Ebro, asegura que "el agua, tanto la de ayer como la de hoy, es apta para el consumo, a pesar de que ha habido algunos bulos y algunas noticias falsas que decían que se había prohibido el agua del grifo, pero no ha sido en ningún caso".





No obstante, Guillermo Ubieto reconoce que el agua ha podido ser uno de los causantes de este brote de gastroenteritis entre los vecinos de Miranda. "Puede ser por varios factores no víricos ambientales, el agua es uno de los elementos que más fácilmente propagan este tipo de virus, y es probable que haya sido relacionado con el agua, pero ahora mismo no lo podemos confirmar", añade el concejal.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El concejal de servicios de Miranda de Ebro, asegura que los parámetros obtenidos en los análisis del agua se encuentran “dentro de la normalidad en cuanto a potabilidad del agua”. "Todas las muestras nos dieron parámetros adecuados de cloro libre, entre el 0,4 y el 0,7, que están dentro de los parámetros adecuados", apunta Ubieto, "y lo que hemos hecho ha sido encargar análisis microbiológicos, que esos tardan más tiempo en dar resultados porque tienen que ir a un laboratorio, los tienen que hacer cultivo, y esperamos tener los resultados esta tarde".





Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Burgos investiga el origen del brote de gastroenteritis, aunque nos señalan que ninguno de los 98 afectados reviste gravedad ni hay personas ingresadas. "Ellos están haciendo sus propios análisis y, a estas horas, no nos han trasladado ninguna información oficial. Por lo tanto, seguimos a la espera", comenta Ubieto. "Tampoco nos han trasladado la necesidad de tomar ninguna medida excepcional. Por lo tanto, estamos funcionando con nuestros recursos propios y también con lo que nos trasladan desde las autoridades sanitarias, que hasta el momento de hoy no han trasladado ninguna alerta, ninguna emergencia en ninguna dirección específica. Por lo tanto, continuamos como hasta ahora", concluye.

Fuentes de Sanidad señalan que "no se puede establecer una alerta sanitaria sin saber el origen", pero muestran su atención ante los cuadros de sintomatología compatible con una infección de gastroenteritis, con vómitos, diarrea, dolor abdominal o fiebre, sin gravedad, que se están produciendo entre los mirandeses.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El brote golpea también a jugadores del CD Mirandés

El brote de gastroenteritis ha tenido un impacto directo en el equipo de fútbol local, el CD Mirandés, con seis jugadores afectados por la enfermedad. El entrenador del equipo, Alessio Lisci, comentó al respecto: "El virus nos ha golpeado de lleno y tenemos seis jugadores enfermos. Cuatro están mal, pero es un virus que dura un par de días, así que esos dos hoy están mejor que lo estaban ayer. Creemos que mañana tienen que estar, por lo menos, disponibles, y los otros cuatro, a ver cómo se despiertan mañana. Lo que me preocupa más es que esperemos que mañana nadie se despierte mal porque cada día están cayendo. Vamos día a día. Pero bueno, es lo que vengo diciendo, cuantas más cosas, más disfrutaremos al final".





El equipo burgalés tendrá un difícil compromiso este sábado a las 14:00 horas recibiendo al Real Valladolid, que está en puestos de ascenso directo a Primera División.